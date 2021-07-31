​​​​​​​في هجوم عنصري تركي مقتل 7 أشخاص من أسرة كردية في قونيا

ونقلت الوكالة عن مصادر أن أسرة ديديوغولاري، فقدت 7 من أفرادها في هجوم عنصري، أمس الجمعة، في محافظة قونيا، بينهم 3 نساء.

وبحسب المصادر، فإن المجموعة العنصرية أحرقت منزل الأسرة الكائن في حي بهجة شهير في منطقة مرام بمحافظة قونيا وسط الأناضول بالكامل.

وقُبض على خمسة أشخاص على صلة بالهجوم، لكن أُطلق سراحهم فيما بعد بذريعة "عدم كفاية الأدلة".

وكانت الأسرة قد تعرضت في 12 أيار/ مايو المنصرم، لهجوم آخر بالسكاكين والحجارة والعصي من قبل حشد عنصري تركي مكون من 60 شخصاً أطلقوا التهديدات بالقتل بحق العائلة.

يشار إلى أن أسرة ديديوغولاري تنحدر من محافظة قرس في باكور كردستان.

هذا وتتصاعد وتيرة الهجمات العنصرية التي يشنها الفاشيون الأتراك ضد المواطنين الكرد في تركيا، إذ استهدف فاشي تركي في الـ 17 حزيران الماضي عضوة حزب الشعوب الديمقراطي دنيز بويراز في أزميز.

كما استهدف رجال أتراك في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، مجموعة عاملات كرديات يعملن في جني البندق في محافظة صقاريا شمال تركيا، وانهالوا عليهن بالضرب المبرح.

وتعرضت أيضاً أسرة كردية من إقليم كردستان في أيار/ مايو المنصرم، لاعتداء عنصري ومحاولة القتل بالضرب بالحجارة والشتم من قبل مجموعة عنصرية تركية في مدينة مرسين التي قصدتها لغرض السياحة.

(س ر)

ANHA