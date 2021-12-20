​​​​​​​في غضون 12 يوم.. استشهاد مُعتَقل سادس في السجون التركية في ظروف غامضة

وكان المعتقل ودات أركمن المعتقل في سجن تيكيرداغ، نموذج (F)، يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة مدة (374) عاماً.

أبلغت إدارة السجن في حوالي الساعة 21:00 من مساء أمس، عائلة أركمن بأنه فقد حياته في زنزانته "منتحراً"، وادعت أنهم حاولوا إيصاله للمشفى، ولكنه فقد حياته في الطريق.

بدورها توجهت عائلة أركمن ومحاميه من إسطنبول إلى تيكيرداغ.

من جانبه، أصدر اتحاد جمعيات الدعم والجمعيات القانونية لعوائل السجناء والمحكومين (MED TUHAD-FED) بياناً عبر موقعه الالكتروني، قال فيه:

"لقد تلقينا خبراً آخر مفجع؛ فقد السجين ودات أركمن حياته في سجن تيكيرداغ، نموذج (F)، لا نقبل بهذه الآلام المفجعة المتتالية والتي تحدث بشكل غير طبيعي، نطالب المعنيين، بالتحرك بمسؤولية، سوف نتابع هذه القضية، نقدم تعازينا الحارة لعائلة الفقيد ودات أركمن".

يعد ودات أركمن المعتقل السادس الذي استشهد في السجون التركية هذا الشهر؛ إذ استشهدت قبله المعتقلة غريبة جيزار في سجن كوجالي كانديرا، نموذج (F)، في الـ9 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- المعتقل عبد الرزاق سويور استشهد في سجن شاكران، نموذج (T) في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- المعتقل خليل غونيش استشهد في سجن آمد ذو الحماية المشددة في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- صالح تورغول الذي أصيب بالشلل في سجن سرت المغلق، نموذج (E)، جراء التعذيب وأطلق سراحه في عام 2014، استشهد في المشفى في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- المعتقل إلياس دمير استشهد في سجن بولو المغلق، نموذج (T)، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

(س ر)