​​​​​​​في بادرة للتعاضد.. توزيع مِنح مالية على المتضررين في المؤسسات التعليمية بحلب  

استجابةً لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عديدة في سوريا، منها مدينة حلب وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية على وجه الخصوص، وزع اليوم، اتحاد المعلمين بحلب منحاً مالية على أعضاء المؤسسات التعليمية، مقدمة من اتحاد المعلمين لشمال وشرق سوريا.

وقالت رئيسة اتحاد المعلمين في حلب، فاطمة بس، لوكالتنا، إنهم قاموا بتوزيع المبالغ المالية وفق الجداول على أعضاء وكوادر المؤسسات واللجان التعليمية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكدت أن عدد المستفيدين بلغ حوالي 212 عضواً/ـة تم منحهم مبلغاً يقدر بـ 175 ألف ل.س.

وشكرت رئيسة اتحاد المعلمين في حلب، اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا على جهوده المبذولة لتقديم ما أمكن تقديمه لتخفيف آثار الزلزال عن المتضررين من أعضاء الاتحاد بحلب.

(م ع/س ر)

ANHA