​​​​​​​في عين عيسى... صواريخ الناتو يستخدمها مرتزقة تركيا في هجماتهم على البلدة

وعثرت وحدات من قوات سوريا الديمقراطية اليوم، الخميس، على بقايا صاروخ "تاو" حراري لم ينفجر كلياً، بالقرب من قرية معلك على الطريق الدولي الـM4.

وتتضمن أحد الأسطوانات وهي بقايا الصاروخ "غاز الهيليوم" كما كتب عليه، بالإضافة إلى "قدرته التدميرية العالية". رمز الصاروخ "18876-13349876-DMW91K003-028" الذي يدل على أنه تابع للناتو.

واستخدمت الفصائل التابعة لأنقرة أسلحة ثقيلة في قصفها لمحيط بلدة عين عيسى خلال أسبوعين من التصعيد العسكري.

ولوحظَ امتلاك المرتزقة التابعين لتركيا في المناطق المحتلة في سوريا، أسلحةً لحلف الشمال الأطلسي، في ظل الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر جزءاً من التحالف الدولي المشكّل ضد داعش.

وكشفت مصادر استخباراتية في قسد، عن حصول داعش عن طريق تركيا على صواريخ حرارية أمريكية الصنع أيضاً عام 2014، وهي مماثلة لهذه الصواريخ أثناء هجومه على مناطق مختلفة في سوريا.

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ANHA