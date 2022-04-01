​​​​​​​في عيد الأكيتو.. أمنيات أن يكون العام الجديد عام السلام والأمان والمحبة

يصادف اليوم الـ 1 من نيسان من كل عام عيد "الأكيتو" أو كما يعرف بالسنة الآشورية والذي يمثل تجدد دورة الحياة في الطبيعة من خلال الاعتدال الربيعي، وبصددها تجمع المئات من الشعب السرياني الآشوري في الحسكة وتل تمر وقراها في قرية تل عربوش شمال غرب الحسكة للاحتفال بعيد الأكيتو في عامه 6772.

وحضرت الاحتفالية عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد والمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا ومدير المركز الإعلامي لقسد فرهاد شامي، بالإضافة إلى وفود من الإدارة الذاتية ومجلس مقاطعة الحسكة والأحزاب السياسية في تل تمر والحسكة وقوى الأمن الداخلي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء ثم ألقيت كلمات باسم حزب الاتحاد السرياني، عبير إيليا، وحزب الاتحاد السرياني ألقتها هبة آسيا، وكلمة باسم المنظمة الأثورية الديمقراطية ألقاها نبيل أوشانا، وهنأت الكلمات الشعب الآشوري السرياني الكلداني وشعوب المنطقة بعيد الأكيتو متمنية أن يكون العام الجديد عاماً للسلام والمحبة وعام لإثبات الهوية والوجود.

فيما قرأت عبير إيليا خلال كلمتها وثيقة التفاهم السياسي بين حزب الاتحاد السرياني والمنظمة الآثورية الديمقراطية.

وفي حديث لوكالتنا، قالت عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد السرياني، عبير إيليا، عن مضمون الوثيقة وأهميتها للشعب الآشوري السرياني والكلداني، موضحةً أن "التفاهم السياسي لها مهام وأهداف منها على الصعيد القومي التي تسعى لإحياء اللغة السريانية وأن يكون للشعب السرياني حقوق في الدستور السوري والمشاركة في العملية السياسية ضمن القرار الأممي 2254 والمشاركة في إدارة الدولة للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية"، متمنيةً أن يكون هذا العام عاماً للسلام والمحبة".

من جانبه، هنّأ المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا الأول من نيسان للشعب الآشوري السرياني الكلداني وشعوب المنطقة، معتبراً أن هذه الأيام تؤكد تجدد الروح والطبيعة والإمبراطوريات والمفاهيم والحضارات التي تخص شعبنا خلال آلاف السنين".

مؤكداً "نحن مستمرون في الحفاظ على ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا ومقاومة جميع السياسيات التي تحاول تهجير شعبنا وطمس هويتنا على أرض أجدادنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت عدة برقيات تهنئة للأحزاب السياسية والوفود التي تواجدت في الاحتفالية، لتختتم الاحتفالية بتقديم العروض الفنية من قبل الفرق السريانية المشاركة وتقديم الأغاني وسط عقد حلقات من الدبكة.

قامشلو

في السياق، نظّم الاتحاد السرياني إلى جانب المنظمة الآثورية الديمقراطية احتفالية بمناسبة عيد الأكيتو، وذلك في قرية كر شيران جنوب شرق ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بمشاركة العشرات من المكون السرياني وباقي مكونات المنطقة.

وحضر الاحتفالية وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحركة المجتمع الديمقراطي ومكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده قدمت فرقتا "يرثوثا" و"أورنينا" فقرات من الرقص الفلكلوري السرياني. ليتم بعدها قراءة وثيقة التفاهم السياسي ما بين حزب الاتحاد السرياني والمنظمة الآثورية الديمقراطية.

ثم ألقيت كلمات، منها كلمة الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد السرياني، نظيرة كورية، استهلت حديثها بمباركة عيد الأكيتو على الشعب السرياني وشعوب شمال وشرق سوريا.

وبينت أن وثيقة التفاهم التي وقعت بين حزب الاتحاد السرياني والمنظمة الآثورية الديمقراطية تهدف إلى ضرورة الاعتراف بالمكون السرياني ولغته؛ لأنه شعب صاحب تراث وحضارة عريقة متعايشة مع الشعوب والمكونات الأخرى على هذه الأرض.

أكدت نظيرة كورية على الاستمرار في العمل والنضال؛ لإحلال الأمن والسلام في شمال وشرق سوريا.

فيما بيّن مسؤول مكتب العلاقات في المنظمة الآثورية الديمقراطية، كبرئيل موشي أنهم يطمحون في العام الجديد ومع بداية الربيع إلى إحلال السلام في المنطقة بعيداً عن الحروب.

تلاها كلمة باسم الاتحاد النسائي السرياني ألقتها جورجيت برصومو، قالت فيها "كان الاحتفال بعيد الأكيتو يمتد لـ 12 يوماً كون الرياضيات البابلية كانت تعتمد النمط الستيني في الحساب، كما يعتبر أساس هذا العيد الاحتفال بقدوم الربيع و حصاد الشعير أي يعبر العيد عن الارتباط التام بالطبيعة" .

وفي نهاية الاحتفالية قدمت كل من فرقة بارمايا وفرقة أورنينا وفرقة إنانا عدة رقصات تراثية فلكلورية.

(كروب/ف)

ANHA