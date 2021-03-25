​​​​​​​في أولى زياراته العربية.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور القاهرة

الزيارة التي جرت، اليوم، أتت بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، فرنسا.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنفي ونائبه، لعقد المباحثات مع كبار المسؤولين المصريين.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن مصدر دبلوماسي ليبي أن المنفي ونائبه سيتوجهان إلى تركيا بعد انتهاء زيارتهما للقاهرة.

يذكر أن المنفي ونائبه موسى الكوني، قد التقيا بالرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة لهما إلى فرنسا، يوم الثلاثاء، والتي تعتبر أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة في البلاد مؤقتًا حتى موعد الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كان قد حط في القاهرة في 18 شباط/فبراير المنصرم في أول زيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

واستقبل السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وعلّق الدبيبة على زيارته لمصر بالتعبير عن تطلعه إلى علاقة "استراتيجية مع مصر والاستفادة من الخبرات التي تتمع بها".