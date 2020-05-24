​​​​​​​في أول أيام العيد .. مساجد مصر تنقل التكبيرات من الإذاعة الخارجية وتوقف تام للنقل العام

وبدأت المساجد في محافظات مصر إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت الخارجية، وفقاً لقرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالسماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة، بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد.

وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح بالتجمع سواء للتكبير أو للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحاً أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وأكدت الوزارة على تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أو في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا، وذلك انطلاقاً من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وتتوقف اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، خطوط هيئة النقل العام وخطوط الأتوبيس النهري، بدءاً من اليوم ولمدة 5 أيام، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف المواصلات العامة طوال إجازة العيد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للسيطرة على الفيروس وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

هذا وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 15786 إصابة في حين وصل عدد حالات الوفاة إلى 707 حالة.

(ح)

ANHA