​​​​​​​في استذكار شهداء مجزرة باريس.. مطالبات بمحاسبة مدبريها

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظم بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى، نظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار شهيدات المجزرة، وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الناحية.

وحضرت مراسم الاستذكار أمهات وآباء الشهداء وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، سمر حسين، كلمة أشارت في مستهلها إلى مسيرة نضال شهيدات مجزرة باريس الأولى، وقالت: "مقاومة المناضلة، ساكينة جانسيز (سارا) وفيدان دوغان (روجبين) وليلى شايلمز (روناهي) تعد القاعدة الأساسية في تاريخ المرأة الحرة، وبصمة شرف في نضال المرأة ضد العبودية والظلم الذي مورس ضد النساء على مر التاريخ".

وأشارت إلى المجزرة التي ارتكبت بحقهن عام 2013 في باريس، قائلةً: "اغتيال المناضلات الثلاثة؛ تم بهدف كسر إرادة المرأة الكردية التي حققت مكتسبات بنضالها ومقاومتها ضد الذهنية الذكورية والأنظمة الرأسمالية وتطوير ثورتها ضد كل أنواع الممارسات التي حاولت إعاقة قضية حرية المرأة".

شددت سمر على ضرورة اتباع جميع النساء في شمال وشرق سوريا؛ نهج مقاومة ونضال الشهيدات الثلاثة، والسير على دربهن لإكمال مسيرتهن ولتحقيق الحرية لجميع النساء، وقالت: "سنرفع من وتيرة نضالنا ومقاومتنا ونحقق النصر لثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا".

ثم عرض سنفزيون عن حياة المناضلة، ساكينة جانسيز ومراحل مسيرتها النضالية ضمن حركة حرية كردستان.

انتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شهيدات وشهداء الحرية.

وفي ناحية تربه سبيه، نظم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، محاضرة عن أهداف مجزرتي باريس الأولى والثانية، شاركت فيها العشرات من عضوات المؤسسات المدنية والنسائية في الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أشارت عضوة منسقية اتحاد المرأة الإيزيدية، هدية شمو، إلى سياسات الإبادة التي تمارس بحق المرأة الكردية، قائلةً: "لا تزال سياسات الإبادة مستمرة بحق النساء الكرديات، فمجزرتي باريس الأولى والثانية ليست بعيدة عن المجازر التي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي والنساء الإيزيديات في شنكال عام 2014".

هذا وأعربت المشاركات في المحاضرة عن رفضهن؛ لصمت الحكومة الفرنسية عن هاتين المجزرتين دون محاسبة المجرمين. وأكدن أن استهداف المناضلات في باريس التي تدّعي الديمقراطية، وصمت السلطات الفرنسية دون محاسبة المجرمين "أمر غير مقبول"، مشددات على وجوب القوى الدولية والمنظمات الإنسانية القيام بمسؤولياتها حيال هذه الجرائم.

وأشدن بنضال ودور المناضلات الثوريات (ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى شايلمز، وأفين كوي) في إيصال قضية الكرد إلى النصر وضمان حرية النساء الكرديات، قائلات: "آلاف النساء الكرديات ومن المكونات الأخرى تبنين قضية حرية المرأة وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/ي م)

ANHA