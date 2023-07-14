أرادت جمعية 78 في مدينة آمد بباكور (شمال كردستان)، استذكار علي جيجك الذي استشهد خلال عملية صيام الموت العظيم التي بدأت في سجن آمد بباكور، في الـ 14 تموز عام 1982، على ضريحه في مقبرة يني كوي في آمد.

وقبل مراسم الاستذكار، طوقت الشرطة التركية المقبرة ومنعت الدخول إليها، وتعرض أعضاء وإداريو MEBYA-DER، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الخضر اليساري، وحزب الأقاليم الديمقراطية، أمام المقبرة، للتفتيش وتفقد الهويات.

واحتج نائب حزب الخضر اليساري في رها، عمر أوجلان ونائبة الحزب في آمد، جيلان آكجو على هذه الممارسات، وتمكنا من الدخول إلى المقبرة، فيما منعت الشرطة الصحفيين من الدخول إليها.

"استمرار الظلم بحق الكرد"

وتحدث النائب عمر أوجلان أمام ضريح جيجك، وقال: "ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، سنسير على خطاهم، كانت قضيتهم تحرير كردستان، لقد بدأوا عملية الإضراب عن الطعام من أجل الحرية، ولا يزال القمع مستمراً اليوم حتى على ضريحهم، هذا نضال مشروع، لقد خاضوا نضالاً عظيماً، لقد ارتكب الظالم أسعد أوكتاي انتهاكات بحق الكرد والمعتقلين في سجن آمد ومارس الظلم بحقهم باسم الدولة، فيما أبدوا هم (منفذو صيام الموت) إرادةً عظيمة ضد هذا الظلم، وكتبوا التاريخ في سجن آمد للتصدي للهجمات وهزيمة الظلم".

"تستمر المقاومة الإبراهيمية ضد أمثال نمرود"

وأشار أوجلان إلى استمرار النضال في سبيل الحرية وقال: "رفاقك وأصدقاؤك هنا يناضلون من أجل الحرية في جميع أجزاء كردستان، إنهم يديرون قضية الإنسانية، لقد وصلت شعلتكم إلى ملايين الأشخاص، وسيواصل أبناء هذا الوطن الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وخوض النضال حتى تحقيق الحرية، فنضالنا هذا مشروع وسيستمر، وهو مستمر منذ مئات السنوات، إن المقاومة الإبراهيمية تستمر ضد أمثال نمرود، إن نضالكم وكفاحكم مستمر، وسنحافظ عليه حتى النهاية".

(ر)