​​​​​​​في استذكار الفنانة الثورية مزكين: حيّة في قلب كل مؤمن بالفن الثوري

جاء ذلك خلال بيان كتابي، أصدرته حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، اليوم، بمناسبة السنوية الـ 31 لاستشهاد الفنانة الثورية مزكين (غربت آيدن)، المصادف ليوم غد الخميس (11 أيار).

عرّفت الحركة بالفنانة مزكين، ووصفتها بـ "الملهمة والمحفزة لرفاقها"، وأكدت أن الفنانة جسّدت في صوتها حقيقة النضال الكردي في وجه أعداء السلام، واستطاعت أن تكون صوت جميع النساء المناضلات الفدائيات.

وذكرت حركة الهلال الذهبي في بيانها، أن الشهيدة مزكين لم تكن تعرف الاستسلام أو الركون قط.

وقالت: "رحلت الشهيدة مزكين عنا، إلا أنها لا تزال حية تعيش في قلب كل كردي مؤمن بعراقة الفن الثوري الكردستاني، رحلت عنا إلا أن صوتها ما زال في أذهاننا، نستمد منه إرادة الحياة، رحلت لكنها تركت لنا باقة من أغانيها الجميلة"، معاهدةً بمواصلة طريقها في مواجهة جميع الأعداء الذين يحاولون محو الثقافة الكردية.

(س ع)

ANHA