​​​​​​​في استذكار 152 شهيدًا... المشاركون يعاهدون بمواصلة مسيرتهم

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، اليوم، مراسم استذكار شهداء شهري شباط وكانون الثاني الذين استشهدوا في أعوام وأوقات متفرقة خلال ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

مراسم استذكار 152 شهيدًا، نظمت في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية في الحسكة، وحضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية والمئات من ذوي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء أحمد أسعد، وقال في مستهل حديثه "هؤلاء الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل حرية وكرامة المنطقة، فدافعوا عن أرضها وشعوب شمال وشرق سوريا وحرروها من رجس الإرهاب وداعش".

وأضاف "الواجب علينا ألا ننسى تضحياتهم وبطولاتهم التي قدموها، ويجب متابعة نضالهم والسير على دربهم والوقوف في وجه كل من يحاول احتلال الأراضي التي حرروها بدمائهم الطاهرة".

ومن جانبه تحدث باسم مجلس الحسكة العسكري، القيادي رمضان باديني، قائلًا "بفضل شهدائنا أصبح لدينا الكثير من المنجزات والمكتسبات، فأهالي شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم وأديانهم ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل أن يعيشوا في أمن وأمان".

وأضاف باديني "هناك الكثير من المؤامرات التي تحاك ضد مناطقنا، ولكن نحن بكل قوة وعزيمة نحاربهم ولن نسمح لهم بالنيل من دماء شهدائنا".

وعاهد رمضان باديني بالسير على درب الشهداء وإكمال مسيرتهم "لأنه بفضل الشهداء يعيش الشعب في شمال وشرق سوريا بحرية واستقرار".

وبعدها قرئت أسماء الشهداء الذين استشهدوا في شهري كانون الثاني وشباط، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ه إ/هـ ن)

ANHA