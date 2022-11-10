​​​​​​​في أقل من 48 ساعة..  قوى الأمن الداخلي تعيد رضيعة مخطوفة إلى ذويها

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، اليوم الخميس، حول اختطاف رضيعة حديثة الولادة في مدينة الرقة.

وجاء في البيان "ورد بلاغ لقواتنا بتاريخ السادس من الشهر الحالي (تشرين الثاني) بخطف طفلة حديثة الولادة من مشفى التوليد بالرقة من قبل امرأة مجهولة الهوية ترتدي نقاباً لإخفاء وجهها.

قامت مكافحة الجريمة بمتابعة قضية الخطف وجمع المعلومات اللازمة، وتشكيل فريق مختصّ مؤلف من محققين وضباط تحري وضباط ميدانيين.

حيث تمت عمليات تتبع حركة سير الخاطفة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزيَّة بالرقة، ليتم رصد الخاطفة منذ خروجها من مشفى التوليد نحو الجهة الشرقية من المدينة واختفائها بعد أن سلكت طريق الحسكة الرقة أبيض-أبيض.

وبعد مراجعة أصحاب وسائل النقل التي استقلتها الخاطفة أثناء هروبها، تم حصر المنطقة التي هربت إليها، في ريف مدينة دير الزور، كما تم تحديد هويتها والمنزل الذي اختبأت به، حيث تمت مداهمة المكان من قبل مكافحة الجريمة وتم إلقاء القبض على الخاطفة بعد أقل من 48 ساعة من عملية الخطف، وإعادة الطفلة إلى ذويها وهي بصحة جيدة بعد عرضها على عدة أطباء للاطمئنان على حالتها الصحية".

كما سننشر اعترافات الخاطفة بشكل مفصل بعد الانتهاء من التحقيق لمعرفة دوافع جريمة خطف الطفلة.

إننا في قوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا، ملتزمون بالوفاء بعهدنا تجاه أبناء شعبنا في حفظ الأمن وحماية المنطقة والممتلكات العامَّةِ والخاصَّة، كما ننوه للأهالي بضرورة الإبلاغ عن أي حادثةً لنقاط قواتنا المنتشرة ضمن المدن والبلدات عموماً".

(س ر)