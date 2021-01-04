ورصد المرصد في اليوم الثاني على التوالي دخول رتل جديد للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية، خلال الساعات الفائتة، حيث دخلت نحو 25 آلية عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب، واتجه نحو نقاط الاحتلال التركي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد اليات الاحتلال التركي التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار في 5 آذار/ مارس من العام الفائت بلغ 7850 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/ شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11185 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(آ س)