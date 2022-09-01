وانتشرت قوى الأمن الداخلي في الساعة الـ 4:00 فجراً في القطاع الرابع، وبدأت عمليات التمشيط بمساندة ودعم من قوات مكافحة الإرهاب الساعة الـ 5:00 فجراً، لتعثر على نفق كان تستخدمه خلايا مرتزقة داعش للتخفي بعد تنفيذ عمليات القتل والإعدام، وردمت القوات النفق المذكور.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أنهت عمليات التمشيط والتفتيش داخل القطاع الأول والثاني والثالث والسابع، لتستكمل اليوم عملياتها الأمنية في القطاع الرابع بعد أن اخلته من قاطنيه ووجهتهم صوب مراكز السجلات، لتجديد بياناتهم.

وأطلقت قوى الأمن الداخلي بمؤازرة من قوات سوريا الديمقراطية، المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول في 25 آب المنصرم.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول في 28 آذار 2021 وأعلنت انتهاءها في 2 نيسان من العام نفسه، وأكدت إلقاء القبض خلالها على 125 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة، بينهم 20 متزعماً.

(ف)

ANHA