​​​​​​​في اليوم الثالث.. أعمال صياغة العقد الاجتماعي تتناول نظام المجالس والكومينات ومهامها

بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسّعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا، المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة، بدأت أعمال اليوم الثالث والأخير حسب ما هو مقرر، من الاجتماع الختامي، في صالة سردم بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وانطلقت يوم السبت الفائت، أعمال الاجتماع المقرر أن يستمر لـ 3 أيام متتالية، مغلقاً أمام وسائل الإعلام، والذي جاء بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة.

وبيّنت الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني وعضوة لجنة العقد الاجتماعي، مزكين زيدان لوكالتنا، أهم ما سيتم مناقشته خلال اليوم الثالث، قائلة: "إن الاجتماع سيتناول نظام الإدارة المحلية "المجالس والكومينات" ومهامها، بعد تركيزه على الديباجة "المقدمة"، وعلى المبادئ العامة، خلال اليومين الماضيين.

وأضافت: "لكل شيء مهامه وحقوقه وواجباته، فيجب أن نعطي لكل شيء حقه بالكامل؛ لأن العقد سيكون بمثابة دستور للمنطقة، وهو شريعة المتعاقدين".

وعن كيفية سير جلسات الاجتماع، أشارت مزكين زيدان إلى أن "الجلسات تناقش كل الآراء والمقترحات والأطروحات الواردة اللجنة، وأن الاجتماع قابل للتمديد، وهو مستمر لحين الانتهاء من صياغة مسودة العقد الاجتماعي النهائية".

(بـ ر/ أ م)

ANHA