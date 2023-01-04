أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء بياناً إلى الرأي العام، أعلنت فيه القبض على المزيد من المرتزقة،

جاء في نصه:

"تواصل القوّات المشتركة في عملية "صاعقة الجزيرة" تعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق تل حميس، وتل براك والهول، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وفي اليوم السابع، مشّطت القوات قرى ربيعة وتغلب فوقاني وتغلب تحتاني ومثلوثة في ريف منطقة تل حميس، وكذلك الطرق الواصلة بين الهول وتل حميس، ومنطقة الحدود السورية – العراقية لمسافة 40 كم.

خلال عملية التمشيط، ألقت القوات القبض على أحد مرتزقة داعش من الذين قاموا بعمليات ابتزاز مالية ضد الأهالي لصالح خلايا التنظيم الإرهابي، وبحوزته أسلحة وذخيرة، وكذلك ألقت القوات القبض على مرتزق آخر متورط في العديد من الهجمات وحاول الفرار مراراً من قوات العملية.

كما عثرت القوات على كمية من الأسلحة، أخفتها خلايا التنظيم الإرهابي في مزارع الأهالي، وكذلك كمية من الألبسة العسكرية غير المصرح بها والتي كانت الخلايا الإرهابية تستخدمها في التمويه.

وبالتزامن مع عملية صاعقة الجزيرة، تواصل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عملياتها ضد عناصر التنظيم الإرهابي في دير الزور، حيث تمكنت من إلقاء القبض على /3/ عناصر إرهابيّة، ومصادرة عدة أنواع من الأسلحة والمعدّات العسكريّة والأجهزة الذّاتيّة كانت بحوزتهم".

(ل م)