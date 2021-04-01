​​​​​​​في اليوم الخامس من الحملة: عمليات البحث والتفتيش تبدأ في القاطع السادس

وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد الماضي، 28 آذار المنصرم، حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، ولا تزال مستمرة بعد دخولها يومها الخامس على التوالي.

وكانت القوى الأمنية قد انتهت، يوم أمس، من القاطع الرابع والخامس، وعثرت على معدّات عسكرية وأنظمة تفجير لعبوات ناسفة، إلى جانب بعض الألبسة والحقائب العسكرية، وبعض أجهزة المحمول التي طُمرت في أرضية الخيم.

كما ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، خلال عمليات التفتيش والبحث، يوم أمس، القبض على مرتزق داعشي جزائري الجنسية يدعى "محمد عبد الرحمن شريف دباخ" والقاضي الشرعي لمخيم الهول المدعو "أبو محمد الجميلي".

ويتألف مخيم الهول من 8 قطاعات رئيسة، يقطنها أكثر من 60 ألف شخص بين "سوريين وعراقيين وأجانب"، ويعدّ من أخطر المخيمات في العالم لاحتوائه على أُسر مرتزقة داعش الأكثر تطرّفًا".

فيما لا تزال الجهات الأمنية مستمرة في تجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم.

(م ح)