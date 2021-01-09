​​​​​​​في اليوم الأخير.. المضربون عن الطعام في كوباني يؤكدون استمرار المقاومة

وتختتم اليوم، فعاليات الإضراب عن الطعام التي بدأها 30 شخصًا في مدينة كوباني، دعمًا لمقاومة السجناء الكرد في السجون التركية، ومطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وذلك بعد 7 أيام من بدئها.

ودخلت حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية يومها الـ 44 على التوالي تحت شعار "حان وقت الحرية".

وفي مدينة كوباني، وخلال فعاليات اليوم الأخير، التقت وكالتنا بعدد من المشاركين في الإضراب عن الطعام، الذين أكدوا أن مقاومتهم ونضالهم ضد الفاشية التركية سيستمر حتى بعد انتهاء فعاليتهم.

وقال عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني سليمان سليمان "هناك عزلة مفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ اليوم الأول من اعتقاله، لكن بعد عام 2015، جرى تشديد العزلة، ونحن في مجلس عوائل الشهداء ندعم حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية لرفع العزلة عنه عبر خيمة الإضراب عن الطعام التي دعمتها كافة مكونات إقليم الفرات بعزيمة وإصرار".

وأكد قائلًا "اليوم نختتم هذه الفعالية، ولكننا لن نختتم مقاومتنا، وسنقاوم بكافة الفعاليات والسبل وندعم مقاومة السجون"، مناشدًا كافة الشعوب المتطلعة إلى الحرية والشعب الكردي بشكل خاص لرفع وتيرة النضال لكسر العزلة عن أوجلان وتحريره "لأنه ليس فقط قائد الشعب الكردي بل قائد الإنسانية جمعاء".

ومن جهته قال عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية شيران خليل عبدو إن "النظام التركي نظام إرهابي يعتقل كل من يرفع صوته في وجهه"، مؤكدًا أنهم لن يستسلموا وسيدعمون مقاومة السجون حتى تحرير ليلى كوفن والقائد عبد الله أوجلان.

وبدورها استنكرت الإدارية في مجلس ناحية شيران شرقي مقاطعة كوباني لطفية محمود العزلة المفروضة على أوجلان والظلم والاستبداد الذي تمارسه الدولة التركية بحق المعتقلين الكرد في السجون ومن ضمنهم المناضلة ليلى كوفن، منوهة إلى أنها تقاوم الفاشية التركية وتعتبر قدوة لنساء العالم في المقاومة والنضال، وقد أثبتت ذلك بحملة الإضراب عن الطعام التي قامت بها قبل عامين.

وأكدت لطيفة استمرار المقاومة وتنظيم الفعاليات، وقالت "لأن هدفنا الأساسي هو تحرير القائد والعيش بحرية وسلام في كردستان سويًا، فنحن نريد حرية شعبنا وقائدنا"، منددة بصمت "الذين يدعون بالإنسانية ويغمضون أعينهم عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسانية في السجون التركية".

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني فتحي علي "نحن هنا لنقف مع المقاومين في السجون التركية من خلال هذه الفعالية التي نقوم بها هنا، وسنصعّد من وتيرة النضال بكافة أشكال المقاومة والفعاليات ولن يهدأ لنا بال حتى تحرير أصدقائنا في سجون الفاشية التركية".

وأشار إلى أن الدولة التركية تمارس كافة أنواع التعذيب بحق المعتقلين السياسيين في السجون التركية وأنهم صامدون ضد الفاشية التركية، قائلًا "نحن سنقف معًا يدًا واحدة، سائرون على فكر القائد عبد الله أوجلان ضد الفاشية التركية".

وفي تأكيد على السير على خطا القائد عبد الله أوجلان، قال عضو مجلس عوائل الشهيد في منطقة صرين زكي حمدان "نحن نشارك في خيمة الإضراب عن الطعام لأننا نقف مع العدالة والصدق والأمان، ونحن بقوة القيادة وفكر القائد آبو والوقوف صفًّا واحدًا ضد أردوغان ذو الفكر العثماني القديم سنظل سائرين على طريق شهدائنا وفكر القائد".

وشدد على وحدة شعب شمال وشرق سوريا، وقال "نحن في الشمال السوري لا يوجد فرق بيننا من كرد وعرب وشركس ومسيحي، ونقف معًا".

وطالب زكي حمدان كل مكونات شعب شمال سوريا بعدم التفرقة بين المكونات، وقال "لأنه إذا تم استهداف المكون الكردي اليوم، فغدًا سيستهدف المكون العربي، وهكذا، وهو الشيء الذي لا نقبله على أنفسنا".

وفي حديث لوكالتنا أيضًا، ناشدت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منطقة صرين سميرة أدهم ولو دول العالم رؤية الجرائم التركية مؤكدة على مواصلة المقاومة بعزيمة وإصرار.

(م ع/ج)

ANHA