​​​​​​​في اليوم العالمي للشباب.. البطالة بين الشباب تجاوزت 78% في قطاع غزة

وجاء حديث أحمد محيسن في مؤتمر صحفي عقد في ميناء الصيادين بغزة بمناسبة اليوم العالمي للشباب وقال: "في اليوم العالمي للشباب نتقدم بالتحية للشباب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، والشاب الفلسطيني في الشتات، ونحيي الشباب العربي والإسلامي وأحرار العالم المدافعين عن القضية الفلسطينية".

وأضاف: "إن مشروع تحرير الوطن يبدأ من الشباب فهم الرافعة والعمود الفقري للعمل الوطني، وهو ما يستدعي من المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية وفصائل العمل الوطني كافة أن تتضافر جهودها وتتكاتف لدعم الشباب بمختلف الوسائل الممكنة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية تجاه القضايا الوطنية والمصيرية للشعب الفلسطيني".

وتابع محيسن: "يمر الشباب الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة بواقع صعب للغاية بسبب الحصار الجائر المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 15 عامًا، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لمساندة هذه الشريحة المهمة والتي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني".

وطالب محيسن بضرورة زيادة الدعم الموجه لصندوق دعم الشباب الفلسطيني لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني وتوسيع خدماته في مجالات التعليم والإسكان والمشاريع الصغيرة.

بدوره أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع لوكالتنا "أن قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي مطبق منذ 15 عاماً حيث أدى الحصار لتداعيات خطيرة على كافة الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي أدى لارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 50% وأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل وارتفاع معدلات الفقر إلى 64%".

وأضاف الطباع لوكالتنا: "إن أكثر من نصف سكان قطاع غزة فقراء و85% من سكان القطاع بحاجة لمساعدات إغاثية عاجلة وإن البطالة بين فئة الشباب والخريجين حسب آخر إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني تجاوزت 78% في قطاع غزة وهو ما دفع بعض الشباب للتفكير بالهجرة من غزة بحثاً عن فرص عمل خارج غزة".

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ANHA