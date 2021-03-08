​​​​​​​في اليوم العالمي للمرأة... مؤتمر ستار: ماضيات على خط الشهداء حتى تحقيق النصر

واحتفلت المئات من النساء في مدينة كوباني بحلول اليوم العالمي للمرأة خلال احتفالية نظمها مؤتمر ستار على طريق قرية حلنج جنوب شرق المدينة، وذلك بعد أيام من تنظيم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة.

وانضمت النساء إلى الاحتفالية التي حملت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة" بزيهن الفلكلوري، كما ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل كلمة استذكرت فيها شهداء المرأة وشهداء الحرية وباركت للمرأة العالمية يومها التاريخي.

وأضافت مزكين خليل "من هنا من مشته نور نلقي السلام على القائد عبد الله أوجلان وقوات الدفاع الشعبي الكريلا، أولئك المناضلين في غاري والذين سطروا أعظم الملاحم أمام عدو الحرية".

وأكدت خلال كلمتها أن "ثورة روج آفا كانت ولا تزال مبنية على ثورة المرأة الحرة، وعليه فإن ثورة روج آفا انطلقت في وجه هذه الذهنية العنصرية الذكورية والراديكالية، لذلك فإن ثورة شمال وشرق سوريا لاقت مباركة عالمية لأن المرأة كانت عمادًا أساسيًّا من أعمدة ثورة الـ 19 من تموز، لهذا رأينا العالم كله واقفًا في صف المرأة والإدارة الذاتية".

وأوضحت مزكين خليل في سياق كلمتها أن "الأنظمة الراديكالية كانت ولا تزال تحارب المرأة الحرة وتخاف من نضالها وعلى مقربة من هنا كانت طائرات العدو تستهدف اجتماعًا للمرأة الحرة، حيث راحت ضحية تلك الهجمة ثلاث من الرفيقات المناضلات، لذلك يجب أن نناضل من أجل الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن من أجل حرية المرأة والمجتمع، والأمثلة كثيرة كمجزرة باريس وسلوبي وحلنج والمناضلات الكرديات اللواتي وقفن في وجه أشرس تنظيم إرهابي والمثال آرين ميركان وأفيستا خابور".

كما وتخللت الكلمات كلمة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، لميس العبد الله، التي قالت "نبارك لجميع النساء في العالم وفي شمال وشرق سوريا والمناضلات اللواتي يقفن في خطوط الجبهات الآن، والنسوة اللواتي واجهن أعتى تنظيم إرهابي في العالم، هنا في أرض المقاومة كوباني حلول اليوم العالمي للمرأة".

إلى جانب ذلك، تخللت الاحتفالية رسالة مقتضبة من وحدات حماية المرأة حملت مباركة اليوم العالمي لنساء العالم بهذه المناسبة، والتي قرأتها العضوة في مؤتمر ستار مادلين شيخ خضر وجاء فيها "نبارك الأمهات ونساء العالم كافة ونبارك النسوة اللواتي يقفن الآن في جبهات القتال، يذدن عن أوطانهن وأهلهن في شمال وشرق سوريا، لقد أصبحت المرأة الكردية مثالًا للعالم أجمع، ولهذا عرفت المرأة المكانة الحقيقية لنضال المرأة الكردية".

"نقول إننا على العهد ماضون، ونُعاهد القائد عبد الله أوجلان على أننا ماضون في طريق الثورة حتى تحرير المرأة، وإتمام ثورتها".

(كروب /ج)

ANHA