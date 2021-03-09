​​​​​​​في اليوم العالمي للمرأة.. بايدن يعيّن ضابطتين على رأس اثنتين من القيادات العسكرية الأميركية

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّه عيّن الضابطة في القوات الجويّة جاكلين فان-أوفوست، المرأة الوحيدة في الجيش الأميركي برتبة جنرال بأربع نجوم (أعلى رتبة عسكرية في الولايات المتحدة) على رأس قيادة النقل اللوجستي "ترانسكوم"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أنّه عيّن الضابطة لورا ريتشاردسون، وهي جنرال بثلاث نجوم، قائدة للقيادة العسكرية الجنوبية "ساوثكوم"، التي تغطي أميركا الوسطى واللاتينية. وستحصل بذلك هذه الضابطة عند تسلّمها منصبها على نجمتها الرابعة.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الضابطتين فستصبحان ثاني وثالث امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوآن مثل هذا المنصب العسكري الرفيع بعد الجنرال لوري روبنسون التي دخلت التاريخ في 2016، حين عيّنت على رأس القيادة العسكرية الشمالية (نورثكوم) قبل أن تتقاعد في 2018.

وفي خطاب مقتضب ألقاه في البيت الأبيض بحضور الضابطتين قال بايدن إنّ "كلًّا من هاتين المرأتين حقّقتا مسيرة مهنية برهنت عن مهارات ونزاهة وإحساس بالواجب لا مثيل لها".

وأضاف "اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، وعلينا أن نرى ونقدّر إنجازات هاتين الرائدتين".

وفي شباط/ فبراير الماضي أفادت مصادر صحفية أنّ البنتاغون قرّر تعيين الضابطتين في هذين المنصبين العام الماضي لكنّه ارتأى إرجاء الإعلان عن هذا القرار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، لأن وزير الدفاع السابق مارك إسبر كان يخشى من أنّ الرئيس في حينه دونالد ترامب قد لا يوافق على تعيينهما كونهما امرأتين.

(م ش)