​​​​​​​في اليوم العالمي للمرأة.. بالوعي والتنظيم سنصل إلى مجتمع حر

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في الـ 23 من شهر شباط الجاري، نُظمت محاضرات تعريفية باليوم العالمي للمرأة، وحملات نظافة عامة، استهدفت الشوارع الرئيسة، وتزيين الساحات العامة في مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا.

الحسكة

نظمت هيئة الإدارة المحلية بالتعاون مع لجنة البلديات والبيئة "مكتب المرأة" حملة نظافة عامة تحت شعار "من أجل بيئة نظيفة وصحية"، انطلقت من دوار روج آفا متجهين نحو بلدة صفيا الواقع شرق مدينة الحسكة، وبمشاركة جميع عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية.

وفي هذا السياق، تشير الرئيسة المشتركة للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة، ماجدة أمين إلى أن الحملة تأتي في إطار فعاليات ونشاطات الـ 8 من آذار.

والجدير بالذكر، أنه تم تنظيم محاضرة وإطلاق حملة نظافة عامة في ناحيتي زركان والدرباسية التابعتين لمقاطعة الحسكة.

الطبقة

فيما باشر مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة بتعليق يافطات على مداخل ومخارج المدينة، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

وشاركت في تعليق اليافطات عشرات النساء في المدينة، وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، وعضوات اتحاد المرأة الشابة.

وزينت مداخل المدينة بأعلام وحدات حماية المرأة (YPJ) ومكتب تجمّع نساء زنوبيا واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة إلى تعليق الشعار الرئيس للحملة "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا" بالقرب من دوار الشهيدة "هبون العرب" الواقع في وسط المدينة.

ومن المقرر، تنظيم فعاليات متنوعة من محاضرات وندوات حوارية احتفالاً بهذه المناسبة.

الرقة

في السياق، نظم مجلس المرأة السورية في مدينة الرقة، محاضرة تعريفية باليوم العالمي للمرأة، حضرتها العشرات من عضوات المؤسسات المدنية وتجمّع نساء زنوبيا، في مقره بالرقة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت بعدها عضوة مكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية، بتول حمزواي، المحاضرة، وقالت فيها "يعود الثامن من آذار إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي قامت بها المرأة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية"، مشيرة إلى أن شرارة الثامن من آذار هي ثمرة نضال المرأة عبر التاريخ ضد الذهنية الذكورية.

وأشادت بتول حمزاوي بثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، التي تمكنت فيها من تغيير الذهنية، عبر تنظيم نفسها في كافة مجالات الحياة، وأخذ دورها الطليعي في بناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي، وكقوة عسكرية للدفاع عن ذاتها، في مواجهة أعتى مرتزقة، والانتصار عليهم.

بدورها، أوضحت عضوة المكتب القانوني في مجلس المرأة السورية، سهيل السنوح أن "المرأة لا تزال ضحية للأنظمة الاستبدادية والعقلية الذكورية والهيمنة المفروضة عليها في المناطق المحتلة، والتي تؤدي إلى فرض الأحكام غير العادلة والقوانين الجائرة بحق المرأة".

وفي مواجهة الانتهاكات، دعت كافة النساء إلى تكثيف نضالهن ضد كافة أشكال التمييز العنصري، وسعيهن إلى تحقيق المساواة والعدالة بين المجتمع.

وفي ختام المحاضرة، باركت النساء المشاركات اقتراب اليوم العالمي للمرأة على النساء في المناطق المحتلة ونساء العالم أجمع.

حلب

أما مدينة حلب، فقد شهدت تعليق يافطات وصور الشهيدات على مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من قبل مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، وذلك تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.

وبدأ تعليق اليافطات، البالغ عددها 10 يافطات، الساعة الـ 09:00 صباحاً، انطلاقاً من القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، تلاه القسم الغربي انتهاء بحي الأشرفية.

وحملت اليافطات، شعارات تدعو المرأة إلى حماية ثورتها ومكتسباتها "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وأخرى تحيي مقاومة المرأة الحرة "تحيا المرأة الحرة.. خالِقة الوجود".

فيما أكدت بعضها أن "المرأة الواعية تُجمِّل الحياة"، وأخرى بأن "اتحاد المرأة الحرة.. ضمان لسوريا ديمقراطية"، و"المرأة حياة لا تقتلوا المرأة"، و"ثورة المرأة حريتنا"، و"ثورة روج آفا ثورة المرأة.. ها هي المرأة تصون وتدافع عن ثورتها"، و"الحرية تزدهر بالمقاومة.. المرأة تقاوم"، و"بالوعي والتنظيم سنصل إلى مجتمع حر"، و"الشرف لا يتمثل بالجسد إنما بالإرادة الحرة.. نصنع الحياة"، وذلك باللغتين العربية والكردية.

(كروب/ي م)

ANHA