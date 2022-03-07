​​​​​​​في اليوم العالمي للمرأة.. أربعة أهداف رئيسة للنساء في شمال وشرق سوريا لعام 2022

تستقبل المرأة في شمال شرق سوريا 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، بروح نضال "ثورة 19 تموز" المعروفة بثورة المرأة، بعد أن سطرت ملاحم تاريخية في مواجهة وهزيمة مرتزقة داعش الذين هددوا الإنسانية جمعاء، لتصبح المرأة رمزاً للشجاعة والبطولة.

كما استطاعت خلال الثورة أداء دور ريادي في إحداث تغيير في المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية والإدارية وحتى العسكرية، من خلال تنظيم نفسها بفكر القائد أوجلان في مواجهة الذهنية الذكورية والقوى الرأسمالية الساعية إلى طمس هويتها وقمع حقوقها لتتسنى لتلك القوى الهيمنة على المجتمع وتقييده.

وبمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الـ 8 من آذار/ مارس من كل عام، حددت ناشطات وسياسيات، وقياديات في شمال وشرق سوريا خلال لقاء لوكالتنا أربعة أهداف رئيسية للنساء في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق باركت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، اليوم العالمي للمرأة لجميع النساء الثوريات والمقاومات، وكافة النساء اللواتي يناضلن ويكافحن في سجون الدولة الفاشية التركية من أجل تحقيق الحرية لجميع الشعوب، كما باركت هذا اليوم للقائد أوجلان الذي أنار درب المقاومة والحرية للمرأة بفكره وفلسفته.

أكدت أن المرأة الكردية التي اتخذت فكر وفلسفة القائد أساساً في نضالها أصبحت مثالاً لجميع النساء في العالم، مشددة: "بالتنظيم والتدريب والتكاتف سننهي الاحتلال، والإبادة، والفاشية والرأسمالية ونضمن حرية المجتمع".

مواجهة الظلم بموقف موحد

بدورها، باركت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، روكن أحمد، جميع النساء في العالم، وأكدت أنهن على قناعة تامة أن النساء في الشرق الأوسط وسوريا، وتحديداً في شمال وشرق سوريا بتنظيمهن سيتمكنّ من الوقوف أمام جميع الهجمات التي تتعرض لها شعوب العالم.

روكن أشارت إلى الأحداث والتطورات التي شهدتها معظم دول العالم في عام 2021، وقالت: "بالرغم من جميع الأحداث والحروب التي حّلت بالعالم، إلا أن المرأة ومن منظورها الخاص واجهت اللا عدالة والظلم بموقف موحد".

ودعت إلى أن يكون كل يوم بالنسبة للمرأة هو 8 من آذار، مشددة على ضرورة التكاتف لصد كافة الهجمات الوحشية وإنهاء سياسات التغيير الديمغرافي لدولة الاحتلال التركي بحق المجتمع والمنطقة، ليعم السلام في الشرق الأوسط عامة.

وأشادت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، روكن أحمد، بالدور الفعال لوحدات حماية المرأة (YPJ)، ومقاتلات الكريلا بجبال كردستان في القضاء على "الإرهاب" والتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، بالإضافة إلى الدور الريادي للمرأة في المجال السياسي أيضاً، وقالت: "لنتمكن من إنهاء سياسيات المجازر التي ترتكب بحق المجتمع والمرأة على وجه الخصوص، وحماية الثورة في شمال وشرق سوريا علينا التكاتف والوحدة".

تصعيد النضال لإنهاء الاحتلال

واتفقت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، زهرة سمعو، مع روكن أحمد، على دور المرأة السياسية في القضاء على النظام السلطوي والرأسمالي، وقالت: "المرأة ناضلت ولازالت تناضل في جميع الساحات الاجتماعية والسياسية والعسكرية من أجل الوصول إلى حريتها وبناء مجتمع ديمقراطي حر".

زهرة أكدت أن النساء في العام الجديد سيرفعن وتيرة النضال السياسي من أجل قضية النساء اللواتي يتعرضن لكافة أشكال العنف في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها في (عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، وإعزاز، وجرابلس)، مبينة: "الدولة التركية تستهدف بالدرجة الأولى المرأة، في مسعى لمنع وصولها إلى حقوقها السياسية، فنضال المرأة السياسي يعني إنهاء الفكر الرأسمالي للدول الإقليمية".

تثبيت حقوقها ضمن الإدارة الذاتية ودستور سوريا المستقبل

أما رسالة الإدارة الذاتية للنساء في اليوم العالمي للمرأة، جاء في حديث الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية، والتي هنّأت جميع نساء العالم وكل امرأة ناضلت وقدمت تضحيات كبيرة للوصول إلى الحرية والديمقراطية، واستذكرت كافة الشهيدات اللواتي ناضلن حتى الرمق الأخير في سبيل صون أمن وأمان المنطقة.

نظيرة حيّت مقاومة المقاتلات على جبهات القتال للدفاع عن حقوق مكونات المنطقة، وحماية مكتسباتها، وقالت: "مقاومة المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا استحقت تسميتها بـ "ثورة المرأة"، مؤكدة: "خلال هذا العام هناك عمل طويل أمام النساء العاملات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية للحفاظ على مكتسبات الثورة، والاستمرار في النضال لتحرير جميع المناطق المحتلة، والاعتراف بالإدارة الذاتية دولياً، وتثبيت حقوقها ضمن الإدارة ودستور سوريا المستقبل".

التكاتف مع القوات العسكرية لمواجهة الإرهاب والعنف

وكان للمرأة الثورية دور بارز ومهم في حماية المجتمع فكرياً وعسكرياً، والقضاء على جميع أشكال "الإرهاب" في شمال وشرق سوريا، فمع حلول اليوم العالمي للمرأة، دعت القيادية في قوى الأمن الداخلي- المرأة في إقليم الجزيرة، هلات محمد، جميع النساء في شمال وشرق وسوريا إلى التكاتف مع القوات العسكرية لضمان أمن وسلامة المنطقة.

وقالت: "نأمل من جميع نساء العالم وعلى وجه الخصوص النساء في شمال وشرق سوريا الوقوف أمام جميع أشكال العنف والإرهاب في المنطقة، في سبيل حماية مجتمعهن وحريتهن بشكل عام".

(آ)

ANHA