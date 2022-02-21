​​​​​​​في اليوم العالمي للغة الأم.. توزيع الجلاء المدرسي وتكريم الطلاب في الرقة والطبقة ودير الزور

بعد الانتهاء من امتحان الفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022، وعودة التلاميذ إلى مدارسهم بعد انقضاء العطلة الانتصافية، وزعت لجنة التربية والتعليم الجلاء المدرسي على طلاب مدينة الطبقة وريفها الذين بلغ عدهم 50 ألف طالب/ـة.

بالإضافة لعملية توزيع الجلاء المدرسي، قدمت لجنة التربية والتعليم في الطبقة الهدايا وشهادات التفوق والتقدير للطلاب المتفوقين خلال الفصل الأول من هذا العام، بهدف رسم البهجة على وجوه التلاميذ ومواصلة التقدم والنجاح.

الرئيس المشترك للجنة التربية في الطبقة، محمد الحمود، أشار لوكالتنا أن "فرحة هذا اليوم فرحة عظيمة ليست للتلاميذ فقط، إنما للمعلمين والأهالي أيضاً، وهذه الفرحة أتت نتيجة التعاون المشترك والعمل الدؤوب ما بين الأهل والمدرسة".

وقيّم محمد الحمود المستوى الدراسي للطلاب خلال الفصل الأول بالجيد، نسبةً للعدد الكبير للمتفوقين في المدارس، وأشار إلى "أن نتائج التلاميذ كانت بالمستوى المطلوب وهذا ما كنا نَصبُو إليه".

وفي ختام حديثه تمنى الحمود لجميع التلاميذ النجاح الدائم، وتحقيق جميع طموحاتهم المستقبلية.

دير الزور

في السياق نفسه وخلال حفل تكريم وزعت لجنة التربية والتعليم بريف دير الزور الشرقي الجلاء المدرسي والهدايا على الطلاب في بلدتي هجين وغرانيج.

بدأ الحفل بإلقاء مدير مدرسة هجين الابتدائية، محمود العكلة كلمة رحب خلالها بالطلبة وذويهم وتمنى للطلبة مستقبل زاهر والنجاح كما أشاد بدور معلمي ومعلمات ريف دير الزور الشرقي وحثهم على بذل المزيد لإنجاح العملية التربوية في المنطقة.

وتضمنت الهدايا المقدمة من قبل لجنة التربية والتعليم بريف دير الزور الشرقي قصص وتاج التفوق والعديد من الهدايا الرمزية بهدف تحفيز الطلبة وتشجيعهم لبذل جهد أكبر، وتم تكريم الطلبة الذين حصلوا على المراتب السبعة الأولى بالتفوق من كل صف.

وبلغ عدد الطلبة في بلدة هجين وريفها 187 ألف طالب/ـة فيما بلغ عدد الطلبة في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي 21 ألف طالب/ـة.

توزيع الهدايا والجلاء المدرسي على الصم والمكفوفين في الرقة

كما نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني، اليوم، احتفالية تحت شعار "نجم رغم إعاقتي" في لتوزيع الهدايا والجلاء المدرسي على طلاب مركز الشهيد فيصل الهويدي لتأهيل الصم والمكفوفين تخللها عروض فلكلورية ومسرحية.

وحضر الاحتفالية، التي نظمت في منتزه مشوار أعضاء المؤسسات والمجالس المدنية والعسكرية ومجلس المرأة وذوو الطلبة.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة ترحيبية من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، حسن مصطفى الذي أشاد خلالها بعمل المركز في تأهيل الصم والمكفوفين في مدينة الرقة وريفها.

أكد حسن مصطفى أن المركز يعتبر من أهم وأكثر المراكز المتقدمة في شمال وشرق سوريا, وأضاف "علينا أن لا نوفر جهداً ولا مالاً من أجل حمايتهم ورعايتهم حتى يصبحوا نجوماً".

بدوره، رحب المعلم في مركز الشهيد فيصل الهويدي، عيسى الشيخ بالحضور وقال "عملنا في المركز لتصل رسالتنا إلى العالم أجمع أن الرقة وإن حاول دعاة الظلام والإجرام عصية على الفناء".

وأضاف عيسى الشيخ "رسالتنا للعالم إن كان لدينا نقص في إحدى الوظائف والحواس فإننا طاقة ولسنا إعاقة".

ومن بعدها قدم مجموعة من الأطفال عروض مسرحية وفلكلورية تحاكي التراث في مدينة الرقة وريفها.

واختتم الاحتفال بتكريم الأطفال من قبل مركز الشهيد فيصل الهويدي وتوزيع الهدايا والجلاء المدرسي على الطلبة.

(كروب/خ)

ANHA