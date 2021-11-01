​​​​​​​في اليوم العالمي لكوباني.. منظمات: استمرار تركيا بتهديداتها لكوباني ينذر بعودة داعش من جديد

وأدلى مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار في حلب، واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في الرقة ومنبج، ببيانات منفصلة، بمناسبة اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني الذي يصادف اليوم الأحد.

بيان شبيبة الرقة، قرأته عضوة اتحاد المرأة الشابة، غادة حمادي، من أمام مقر الشبيبة في مدينة الرقة، فيما قرئ بيان شبيبة منبج من قبل الرئيس المشترك لمجلس شبيبة منبج، أحمد الجميلي، في حديقة الاتحاد الرياضي.

وركز البيانان على أن المقاومة التي انطلقت من كوباني في الـ 2014 حققت الحرية المنشودة لكل شعوب شمال وشرق سوريا بعد قضائها على داعش وحلم الدولة العثمانية، وهذا ما قضّ مضجع تركيا وبدأت بضرب المشروع الذي تحقق بفضل دماء الشهداء.

كما أكد البيانان على أن كوباني تعيش حالياً تحت وطأة جرائم تركيا وتهديداتها بالاحتلال، وهذا ما ينذر بعودة داعش من جديد في حال نفذت تركيا تهديداتها وبقي العالم متفرج.

كما سلط البيانان الضوء على جرائم تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا واستمرار احتلالها لعفرين ورأس العين وتل أبيض وتهديدها باحتلال مناطق أخرى وإعادة نفس السيناريو من الجرائم والتغيير الديمغرافي بحق الشعوب الآمنة.

وعاهد البيانان على تصعيد النضال والمقاومة والوقوف في وجه أي عدوان على شمال وشرق سوريا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير كل شبر محتل.

مجلس عوائل الشهداء

كما قرئ بيان مجلس عوائل الشهداء من قبل سرحد محمد، من أمام مركز المجلس الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأشار البيان إلى تضامن جميع شعوب العالم واتحاد الرأي العام العالمي لمساندة مقاومة كوباني التي أصبحت رمزاً للمقاومة وأيقونة للسلام.

منوهاً إلى المخاطر المحدقة بكوباني جراء التهديدات المستمرة التي يطلقها الاحتلال التركي سعياً منه للزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وذلك انتقاماً للدور الريادي الذي لعبته مقاومة كوباني في تحرير العديد من المناطق ودحر المرتزقة.

وأكد البيان على ضرورة إتمام المسيرة النضالية بروح المقاومة لتحقيق الحرية والنصر في وجه كافة أشكال الاحتلال والاستبداد والظلم لحين تحقيق مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة، داعياً إلى ضرورة دعم كوباني وسائر روج آفا.

مؤتمر ستار

فيما قرئ بيان مؤتمر ستار من قبل إدارية خط الشهيدة روكان زردشت، موليدة سليمان، من أمام مركز مؤتمر ستار الكائن في حي الأشرفية بمدينة حلب.

أشار البيان في بدايته إلى تضحيات وكفاح المقاتلين الذين خاضوا مقاومة كوباني أمام مرتزقة داعش ومدى تأثير شعوب العالم بتلك المقاومة.

وتطرق إلى هجمات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى احتلال كوباني انتقاماً لهزيمة داعش بعدما تم تحريرها من مرتزقة داعش، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها والحد من جرائم الاحتلال التركي.

(كروب/مـ)

ANHA