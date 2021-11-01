​​​​​​​في اليوم العالمي لكوباني.. منظمات: استمرار تركيا بتهديداتها لكوباني ينذر بعودة داعش من جديد

أكدت منظمات مدنية ونسائية وشبابية، خلال بيانات بمناسبة اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني، أن أي اعتداء على كوباني هو اعتداء على كافة شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن اعتداءات تركيا تنذر بعودة داعش من جديد.
خبر 2021-11-01T16:00:00 مركز الأخبار

وأدلى مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار في حلب، واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في الرقة ومنبج، ببيانات منفصلة، بمناسبة اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني الذي يصادف اليوم الأحد. 

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/11/01/140248_ghadh-hmady.jpg

بيان شبيبة الرقة، قرأته عضوة اتحاد المرأة الشابة، غادة حمادي، من أمام مقر الشبيبة في مدينة الرقة، فيما قرئ بيان شبيبة منبج من قبل الرئيس المشترك لمجلس شبيبة منبج، أحمد الجميلي، في حديقة الاتحاد الرياضي.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/11/01/140313_mnbj..-bmnasbh-alywm-alaalmy-lltdhamn-ma-kwbany-alshbybh-althwrywn-yalnwn-tdhamnhm-ma-kwbany-.jpg

وركز البيانان على أن المقاومة التي انطلقت من كوباني في الـ 2014 حققت الحرية المنشودة لكل شعوب شمال وشرق سوريا بعد قضائها على داعش وحلم الدولة العثمانية، وهذا ما قضّ مضجع تركيا وبدأت بضرب المشروع الذي تحقق بفضل دماء الشهداء.

كما أكد البيانان على أن كوباني تعيش حالياً تحت وطأة جرائم تركيا وتهديداتها بالاحتلال، وهذا ما ينذر بعودة داعش من جديد في حال نفذت تركيا تهديداتها وبقي العالم متفرج.

كما سلط البيانان الضوء على جرائم تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا واستمرار احتلالها لعفرين ورأس العين وتل أبيض وتهديدها باحتلال مناطق أخرى وإعادة نفس السيناريو من الجرائم والتغيير الديمغرافي بحق الشعوب الآمنة.

وعاهد البيانان على تصعيد النضال والمقاومة والوقوف في وجه أي عدوان على شمال وشرق سوريا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير كل شبر محتل.

مجلس عوائل الشهداء

كما قرئ بيان مجلس عوائل الشهداء من قبل سرحد محمد، من أمام مركز المجلس الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأشار البيان إلى تضامن جميع شعوب العالم واتحاد الرأي العام العالمي لمساندة مقاومة كوباني التي أصبحت رمزاً للمقاومة وأيقونة للسلام.

منوهاً إلى المخاطر المحدقة بكوباني جراء التهديدات المستمرة التي يطلقها الاحتلال التركي سعياً منه للزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وذلك انتقاماً للدور الريادي الذي لعبته مقاومة كوباني في تحرير العديد من المناطق ودحر المرتزقة.

وأكد البيان على ضرورة إتمام المسيرة النضالية بروح المقاومة لتحقيق الحرية والنصر في وجه كافة أشكال الاحتلال والاستبداد والظلم لحين تحقيق مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة، داعياً إلى ضرورة دعم كوباني وسائر روج آفا.

مؤتمر ستار

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/11/01/140354_mwlydh-slyman.jpg

فيما قرئ بيان مؤتمر ستار من قبل إدارية خط الشهيدة روكان زردشت، موليدة سليمان، من أمام مركز مؤتمر ستار  الكائن في حي الأشرفية بمدينة حلب.

أشار البيان في بدايته إلى تضحيات وكفاح المقاتلين الذين خاضوا مقاومة كوباني أمام مرتزقة داعش ومدى تأثير شعوب العالم بتلك المقاومة.

وتطرق إلى هجمات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى احتلال كوباني انتقاماً لهزيمة داعش بعدما تم تحريرها من مرتزقة داعش، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها والحد من جرائم الاحتلال التركي.

(كروب/مـ)

ANHA


إقرأ أيضاً