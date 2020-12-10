​​​​​​​في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مجلس المرأة السورية يدعو إلى تفعيل دورها والقيام بواجبها

ويصادف، اليوم، العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة لأمم المتحدة عام 1948.

وبهذه المناسبة، أصدر مجلس المرأة السورية (مكتب حلب) بيانًا بمشاركة العشرات من عضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقرئ البيان أمام المجلس من قبل العضوة روعة باكير، وجاء في نصه:

"تحتفل بلدان العالم أجمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الأمم المتحدة الذي جاء معبّرًا عن حق كل إنسان في الحياة، وقد اعتمدت الأمم المتحدة 10/ كانون الأول عام 1948 اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بمناسبة هذا اليوم، ومع قرب انتهاء عام 2020 نجد أن النظام الرأسمالي العالمي ما يزال يتخبط في أزماته ويواصل تصديرها إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل إطالة عمره، من خلال تأليب مختلف الشعوب والقوميات والهويات الأثنية، والثقافية، والدينية، والمذهبية على بعضها البعض.

لقد اتسعت رقعة هذه الحرب وزادت نسبة البلدان التي تتعرض للاحتلال، حيث تفشت فيها ظواهر الهجرة والتهجير القسري، والنزوح الداخلي، والتغيير الديمغرافي وتدمير الآثار والبيئة والطبيعة واستفحال ظواهر البطالة والفقر وغلاء الأسعار والاغتصاب والاعتداء بصورة أكبر، لتصبح سياسة ممنهجة لإبادة المجتمعات وإبادة النساء في جميع نواحي الحياة وعلى كافة المستويات لشل إرادة الشعوب عمومًا والنساء خصوصًا.

وقال البيان إن حقوق الإنسان تراجعت كثيرًا في مختلف بقاع العالم وفي سوريا خصوصًا، وتضاءل دور المنظمة الدولية في استعادة الأمن والسلام، وهجمات الاحتلال التركي على عين عيسى واحتلال الأراضي السورية كـ عفرين وتل أبيض ورأس العين وجرابلس خير مثال على ذلك، كل هذه الاحتلالات والهجمات هي صراع فكري وأيديولوجي بين الحداثة الرأسمالية والقوى الديمقراطية.

وبهذا اليوم، نحن في مجلس المرأة السورية نناشد كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بأداء دورها في تفعيل المعاهدات والمواثيق الدولية، والقيام بالإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من اعتدى على حقوق المواطنين أينما كانوا، ووقف كافة أشكال العنف والإبادة الممنهجة والقيام بالإجراءات اللازمة لعودة الأراضي السورية المحتلة ومحاكمة الدولة التركية لاعتدائها واحتلالها للأراضي السورية".

(ح م/س و)

ANHA