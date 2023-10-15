​​​​​​​في التجمّع النسائي الـ 36 بالأرجنتين آلاف النساء يستمعن إلى بسه إرزينجان

أفادت وكالة فرات للأنباء (ANF)، أن فعالية تجمع النسائي السادس والثلاثين المتعدد الجنسيات، بدأت اليوم الأحد، بكلمة افتتاحية ألقاها القائد الروحي لسكان مابوتشي باتاغونيا الأرجنتينية ماتشي، شدد فيها على أهمية المقاومة لحماية أصول السكان الأصليين.

وأشار ماتشي إلى أن المعركة ضد تاريخ الاحتلال المستمر منذ آلاف السنين يجب أن تصل إلى مستوى أعلى، وإيلاء اهتمام خاص بحرية السجناء السياسيين، وخاصة السجناء السياسيين المابوتشي.

ثم عُرضت رسالة عضوة منسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK) بسه إرزينجان من جبال كردستان على الشاشة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن الفعالية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها مناقشة موضوع "ثورة المرأة في كردستان والعالم"، بدعوةٍ من نسويات أبيا يالا (Abya Yala) وحركة المرأة الكردستانية".

ويعتبر هذا التجمّع بمثابة منصة حاسمة للدفاع عن حقوق المرأة وحقوق السكان الأصليين.

من هم المابوتشى؟

هم مجموعة من الشعوب الأصلية الأمريكية والتي تتمركز في وسط وجنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.

(ل م)