​​​​​​​في الذكرى الثامنة لهجمات داعش على تل تمر... استذكار 90 شهيداً/ة ارتقوا خلالها

تجمع اليوم الأربعاء، المئات من أهالي ومكونات ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية فيها، في ساحة مركز مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر، لاستذكار 90 شهيدا/ة ممن ارتقوا إبان هجمات مرتزقة داعش على الناحية في 23 شباط 2015.

علقت في ساحة المركز صور الشهداء وأعلام القوات العسكرية، وهناك بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر جنار صالح كلمة خلال المراسم، استهلتها باستذكار كافة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل دحر "الإرهاب".

وقالت: "نستذكر اليوم كوكبة من الشهداء من الذين ضحوا بأنفسهم ورفضوا الخضوع والاستسلام لأعداء الحرية".

وأوضحت أن "الشهداء الذين نستذكرهم اليوم وجدوا في الموت حياة، ولأن عشقهم لهذه الأرض لم يكن شعاراً ضحوا بحياتهم من أجلها".

كما ألقيت كلمة باسم القوات العسكرية، ألقاها القيادي في مجلس تل تمر العسكري، فرهاد جان فدا، وقال "أهالي تل تمر ومكوناتها كانوا شهوداً على هجمات داعش في عام 2015 ، والتي هدفت إلى القضاء على فسيفساء مدينتنا، لكن قواتنا دافعت بكل ما تملك من إرادة وشجاعة، ولم تنسحب وتترك مدينتها".

وأضاف "هذه الذكرى ستبقى في قلوبنا مهما تتالت الأجيال، وستكتب عنها الكتب وعن التضحيات التي قدمتها قواتنا في سبيل العيش بأمان".

ألقيت بعدها كلمة من قبل مجلس حرس الخابور الآشوري، ألقتها الإدارية مادلين خميس، التي استذكرت من خلالها شهداء مقاومة الخابور وأوضحت أن "هجمات داعش على ناحية تل تمر وريفها، تسببت بتهجير شعب بأكمله، وكانت السبب في إفراغ 33 قرية من قرانا في الخابور".

وأضافت "ما يحصل الآن بريف تل تمر من هجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته ليست إلا تكراراً للسيناريو الذي فشل داعش في تحقيقه وإبادة شعوب المنطقة وكسر إرادتهم".

معاهدةً "بأنهم سيبقون سداً منيعاً في وجه جميع التهديدات التي تطال مناطقهم وشعوبهم".

لتختتم المراسم بقراءة أسماء الشهداء الـ 90 وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

الجدير بالذكر أن داعش شن هجوماً في 23 شباط 2015 على ناحية تل تمر وريفها، وبعد مقاومة دامت لـ 3 أشهر حرر أبناؤها المدينة وقراها من المرتزقة.

(م ح)

ANHA