​​​​​​​في الذكرى السابعة لتأسيسها.. الإدارة الذاتية تؤكد أن مشروعها منصة حلّ عام في سوريا

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها، جاء فيه:

"لقد أدت الأزمة المتجذرة في سوريا إلى المزيد من الحقائق التي كشفت حقيقة وماهية الكثير من القوى والأطراف التي تسترت تحت خدمة الشعب السوري واستغلت ذلك لتحقيق مآرب ذاتية وأجندات دول إقليمية لا دور إيجابي لها في سوريا سوى التدمير والتقسيم وإعاقة الحل السوري والتوافق الوطني، وتأتي تركيا في المقدمة دوماً".

أكد البيان "أن مشروع الإدارة الذاتية هو المشروع النوعي الذي ظهر وسط هذه العواصف وتداخل المصالح والأجندات مع السياسة المركزية للنظام، هذا المشروع الذي تأسس على أسس متينة ومبادئ الشراكة المجتمعية يتحول اليوم إلى بوصلة الحل الوحيد، وسط تقاذف التهم وتوالي التقصيرات والمسؤوليات أمام السوريين ومستقبلهم".

تابع البيان "مع مرور سبع سنوات على تأسيس مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية انطلاقاً من الجزيرة في 21- كانون الثاني- 2014 ودخول هذا المشروع عامه الثامن يتم التأكيد بكل السبل على أنه مشروع مستوحى من الحاجة السورية ونابع من ضرورات التحرك نحو سلمية التغيير الديمقراطي في سوريا، وأنه رغم كل مخططات التصفية والهجمات التي تمت ولا تزال عليه، فإن دوامه وتطوره تأكيد تام على أنه يمثل المسار نحو سوريا ديمقراطية تعددية".

شدد البيان "نعاهد شعبنا على السير على هذا الخط والنهج التعددي والديمقراطي وندعو مكونات شعبنا إلى دوام تكاتفها ووحدتها، حيث يمثل ذلك الضمانة نحو النصر بكل تأكيد".

نوّه البيان إلى أن "كل من يتجاهل هذا المشروع ويحاول إفشاله يسعى إلى دحض المسلمات الأساسية والأركان الثابتة في تحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا والاستقرار العام، مشروعنا مشروع واقعي وعملي ثابت له مقاييس وطنية سورية بامتياز وهو منصة حل عام في سوريا ويخدم كل التطلعات السورية بدون تمييز.

في الختام، نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتهنئة إلى عموم أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا وعموم الشعب السوري، ونستذكر في هذه المناسبة جميع الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها مختلف أبناء شعبنا وبمختلف مكوناته ضماناً لنجاح هذا المشروع واستمراريته. مؤكدين أننا سنضع هذا المشروع وما حققه من مكاسب خدمة لسوريا الموحدة الديمقراطية، وسبيلاً نحو تحرير مناطقنا المحتلة وعودة أهلنا لها معززين".

(ف)