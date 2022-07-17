​​​​​​​في الذكرى الـ 40 لمقاومة 14 تموز.. أهالي تربه سبيه: هي روح PKK التحررية

تجمّع العشرات من أهالي ومكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، في صالة النادي السياحي التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء مقاومة 14 تموز، وذلك لإحياء الذكرى الـ 40 لمقاومة سجن آمد.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هدية شمو، تحدثت فيها عن مقاومة 14 تموز، وقالت: "يحوز الرابع عشر من تموز المعروف بيوم شهداء صيام الموت، على مكانة خاصة في تاريخ نضال شعبنا الديمقراطي والتحرري".

وأضافت: "إن شهداء مقاومة 14 تموز، لم يفعلوا شيئاً لخدمتهم الخاصة ولمنافعهم الشخصية، بل استغلوا جميع اللحظات لخدمة الشعب، وقدموا كل ما يملكونه من الإمكانات التي تتمتع بها الشبيبة لخدمة القضية".

بدوره، بيّن الإداري في مجلس الناحية سيبان محمد، أن نظام التعذيب في سجن آمد، هو وصمة عار على جبين الدولة التركية وسياستها التعسفية ضد الشعب الكردي وكل من ينادي بالحرية والعيش بكرامة، وأثبتت المقاومة التي أبداها الشهداء، كمال بير ومحمد خيري دورموش وعلي جيجك وعاكف يلماز، أن الشعب الكردي لن تنال منه أي سياسة في سبيل تحقيق حريته.

موضحاً أن مقاومة 14 تموز، هي روح حزب العمال الكردستاني PKK التحررية، للوقوف في وجه العدو التركي وسياساته وأسلحته. كما أكد أن مقاومة PKK في جبال كردستان، وصلت إلى السجون "ويقاوم المعتقلون في السجون التركية سياستها، وما تزال عمليات الإضراب عن الطعام مستمرة حتى ينالوا مرادهم ويحققوا مطالبهم".

(كروب/ي م)

ANHA