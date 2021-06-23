​​​​​​​في الذكرى الأولى لمجزرة حلنج.. مؤتمر ستار يؤكد بأن الشهيدات مثّلن الثورية ولذلك تم استهدافهن

بتاريخ 23 من شهر حزيران العام المنصرم، استهدفت طائرات تركية منزلاً في قرية حلنج بمدينة كوباني أدى إلى استشهاد عضوتي منسقية مؤتمر ستار زهرة وهبون وصاحبة المنزل الأم أمينة.

واستذكر مؤتمر ستار بمدينة حلب شهيدات مجزرة حلنج في ذكراهن السنوية الأولى، عبر بيان حضرنه عشرات النساء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وعضوات المؤسسات المدنية رافعات صور القائد عبد الله أوجلان وشهيدات شهر حزيران، وصورة الشهيدة دنيز بويراز.

وقرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، باللغتين الكردية من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فالنتينا عبدو والعربية من قبل عضوة مؤتمر ستار فارجين محمد.

وأدان البيان الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الحكومة التركية بحق مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف النساء والهجوم الذي أسفر عن استشهاد عضوات مؤتمر ستار اللواتي ناضلن من أجل تنظيم وتحرير المجتمع والمرأة، في حلنج.

واستذكر البيان الشهيدة سما يوجا التي كانت معتقلة في سجن جانكال واستشهدت في 17 شهر حزيران 1997، كما حيا المقاومين المضربين عن الطعام منذ أكثر من200 يوم احتجاجاً على العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان.

وقال البيان: "زهرة بركل مثلت الشخصية الثورية ولعبت دوراً فعالاً من أجل حرية المرأة واختارت خط المقاومة لتصل كل النساء إلى حريتهن، وهبون خليل كانت في الصفوف الأمامية في العمل التنظيمي في مؤتمر ستار وكانت تعمل بمسؤولية وشاركت في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي كان مدعوم من قبل الحكومة التركية، والأم أمينة ويسي لعبت دوراً في نضال المرأة بكافة أرجاء روج آفا. لذا تم استهدافهن من قبل الأيادي الظلامية التي تقف أمام إرادة المرأة الحرة التي سارت وراء فكر القائد آبو الذي أعطى لها دوراً في الساحة السورية في تحديد مسارها وتنظيم نفسها في الثورة من جميع النواحي العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية".

وأشار البيان إلى أن المرأة أصبحت رائدة في المحافظة على مكتسبات الشهداء والثورة وخاضت المعارك الطاحنة واستطاعت دحر الإرهاب بإرادتها أمام أعنف التنظيمات ونتيجة لذلك استهدفت من قبل الأنظمة الرأسمالية.

وواصل "التاريخ يشهد على الجرائم التي ترتكب بحق المرأة ومثالاً على ذلك الأخوات ميرابيل وسارة، روناهي، ليلى، فيدان، الأم عقيدة، كلى سلمو، فاطمة حجي، هفرين خلف، هند وسعدة، ودنيز وغيرهن الكثير، وهذه الاغتيالات هي سياسة ممنهجة لكسر قوة وإرادة المرأة المنظمة وخاصةً المرأة السياسية، ويقف ورائها النظام العالمي بيد الدولة التركية".

وأضاف: "نحن في مؤتمر ستار وباسم نساء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ونساء سوريا وشمال وشرق سوريا ورداً على هذه الهجمات إننا مصرات على نضالنا من أجل الحرية بوقفة منظمة وسياسة المرأة".

كما أدان "صمت الدول التي تنادي بالحرية ومنظمات حقوق الإنسان والنسائية حيال هذه الممارسات الوحشية"، وطالب بمحاسبة "كافة الأطراف التي تقوم بالجرائم غير الإنسانية بحق المرأة".

وعاهد على المحافظة "على مسيرة الكرامة والنضال من أجل توحيد أجزاء كردستان الأربعة وكسر القيود في إمرالي".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُمجد شهداء الحرية.

(ع س/ س و)

ANHA