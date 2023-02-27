​​​​​​​في الذكرى 8 لتحريرها... أهالي تل حميس يشيدون بتكاتف المكونات أمام هجمات الاعداء

يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 8 لتحرير ناحية تل حميس من مرتزقة داعش على يد وحدات حماية الشعب والمرأة عام 2015، بهذه المناسبة نظم مجلس الناحية، اليوم مراسم استذكار حضره المئات من أهالي تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في مقاطعة قامشلو، وذلك في صالة المركز الثقافي شرق الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس ناحية تل حميس، أحمد الجاسم، كلمة استذكر خلالها جميع الشهداء، وأكد بأن تكاتف المكونات خلال الازمات وهجمات مرتزقة داعش جعلت شعب المنطقة وقواتها العسكرية تنتصر. وتابع:" بفضل وفلسفة العيش المشترك والأمة الديمقراطية، استطعنا تحرير ناحية تل حميس بسواعد أبنائها وأبناء شمال وشرق سوريا يداً بيد، والالتفاف حول إدارتها العسكرية والمدنية".

ومن جهته، حيا القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في تل حميس، عكيد الصكار، مقاومة القوات العسكرية وجهودهم في دحر الإرهاب، وبين" لولا جهود وحدات حماية الشعب والمرأة لارتكب مرتزقة داعش في مناطقنا المزيد من الجرائم وحولوا المنطقة لبؤرة للإرهاب".

وعاهد في ختام حديثه بتحرير جميع المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته "سنحرر عفرين وسري كانيه وكري سبي من مرتزقة الاحتلال التركي وأن كلفنا أرواحنا"، وشدد " كما حررت قواتنا تل حميس من مرتزقة داعش سنحرر المناطق الباقية من مرتزقة تركيا، وسنفشل المخططات العثمانية الساعية لاحتلال أراضينا".

وعاهد عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، أحمد الخلف، بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر وتحرير جميع المناطق المحتلة.

وبدوره، بارك الرئيس المشترك للمجمع التربوي في تل حميس خليل أوصمان، ذكرى تحرير تل حميس على جميع الشعوب المناضلة. وأشاد بدور القوات العسكرية في الحفاظ على الأمن والأمان.

وأكد في الختام" لنتكاتف في وجه الدول الساعية لتفتيت اللحمة الوطنية الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا، ولنشكل سداً منيعاً أمام جميع المخططات الاحتلالية".

(م ح/آ)

ANHA