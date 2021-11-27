​​​​​​​في الطبقة.. محاضرة وفيلم يشرحان أشكال العنف وآلية القضاء عليه

تأتي الندوة في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ووفق برنامج اللجنة التحضيرية لفعاليات 25 نوفمبر في شمال وشرق سوريا، والتي عقدت في قاعة المركز الثقافي حضرها معلمات ومعلمي المدينة.

وتناولت المحاضرة التي ألقتها الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الطبقة، ليلى المحمد، أشكال العنف مثل "الإساءة الجسدية والاعتداء الجنسي واللفظي والنفسي والصحي".

وتطرقت ليلى إلى ما يرافق العنف من آثار نفسية، تشمل فقدان المرأة ثقتها بنفسها، وما يخالجها من شعور بالذنب حيال بعض تصرفاتها، والإحساس بالاتكالية على الرجل في إنجاز أي عمل.

كما أشارت إلى ما ينجم عنه من تفكك أسري، وما يلحق بالطفل من آثار سلبية، ناهيك عن إحداث شرخ في العلاقات الاجتماعية.

هذا، وبعد الانتهاء من محاور الندوة، تم فتح باب الحوار للنقاش على آلية القضاء على العنف ضد المرأة، والبدء بحملات توعوية تستهدف المرأة بالدرجة الأولى والرجل بالدرجة الثانية.

وضمن سلسلة الفعاليات، تم عرض فيلم قصير، شُرحت فيه أشكال العنف الممارس بحق المرأة، وسبل القضاء عليه، والكفاح ضد كل من يمارسه في سبيل تحقيق حرية المرأة الفكرية.

ومن المقرر عقد ندوة مماثلة اليوم في المجلس العسكري لمدينة الطبقة.

(س ك/ي م)

ANHA