​​​​​​​في السنوية الثانية.. مراسم الاستذكار لعضوة جينولوجيا

مراسم الاستذكار نُظمت من قبل مؤتمر ستار بالتنسيق مع مركز دراسات "جينولوجي"، بحضور عشرات العضوات ومجلس عوائل الشهداء.

وأقيمت مراسم الشهيدة "مالدة كوسا" التي استشهدت جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتها على طريق ناحية الهول التابعة للحسكة عام 2019، في مزار قرية شرجي الواقع على طريق صفيا.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت العضوة في مركز "جينولوجي" بمقاطعة الحسكة باران روجهلات كلمة قالت فيها إن الشهيدة مالدة بقوتها وإرادتها قامت بتدريب عديد من مكونات وبكافة الأعمار ونظمتهم وكانت لها تأثير على جميع المتدربات.

وأضافت: كانت ومازالت هي قدوتنا، استطاعت توعية المجتمع وكانت ذات روح معنوية عالية، ومثابرة في تحقيق أهداف حرية المرأة والمجتمع".

وأكدت باران روجهلات في ختام كلمتها: "نحن فخورون بشهادتها رغم ألمنا، ونعاهد بالسير على خطاها وخطا الشهداء حتى تحقيق أهدافنا".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وبترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

(كروب/س و)

ANHA