​​​​​​​في السنوية الثانية لاحتلالها.. مهجرو كري سبي يطالبون بالعودة الآمنة إليها

وحضر البيان الذي ألقي في ساحة المخيم من قبل المهجّر صالح الحجي، العشرات من المهجرين القاطنين فيه.

وندد البيان باحتلال تركيا لمقاطعة كري سبي وقراها، مما أدى إلى تهجيرهم منها قسرًا، لافتين إلى أنهم عانوا الأمرّين في ظل ظروف النزوح على مدار العامين الماضيين من ضنك العيش بعد فقدان مصادر دخلهم وتقاعس المنظمات عن مساعدتهم، وتحمّل الظروف الجوية من حر وبرد داخل المخيم.

وطالبوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي بالتدخل وإخراج المحتل من ديارهم لضمان عودة آمنة لهم إلى منازلهم وأرضهم المغتصبة منذ عامين.

هذا واحتلت تركيا ومرتزقتها مقاطعة كري سبي/ تل أبيض عقب عدوانها الغاشم على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019، مما تسبّب بتهجير أكثر من 100 ألف منها، وهم حاليًّا متوزعون في مدن الرقة والطبقة وأريافهما، فيما يقطن منهم 6000 مهجّر في مخيم مهجري كري سبي الواقع بالقرب من قرية تل السمن في ريف الرقة الشمالي.

(ج)

ANHA