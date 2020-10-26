​​​​​​​في الساعات الأولى لهدنة قره باغ.. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات

وقالت أرمينيا صباح اليوم، إن الجانب الأذربيجاني أطلق نيران المدفعية على مواقع القتال الشمالية الشرقية التابعة لجيش آرتساخ في حوالي الساعة 8:45 صباح اليوم.

في حين شدد رئيس وزرائها نيكول باشينيان في تغريدة له على تمسك بلاده بالحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

وبدورها اتهمت أذربيجان أرمينيا بـ "انتهاك جسيم" لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وهذا ما نفته أرمينيا.

ومساء أمس، أعلنت الخارجية الأميركية أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددًا أن تلتزما اعتبارًا من يوم الإثنين "وقفًا إنسانيًّا لإطلاق النار" في إقليم قره باغ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.

وتوصل الطرفان برعاية روسية في وقت سابق إلى اتفاقين حول وقف إطلاق النار إلا أن الضغط التركي على أذربيجان أدى إلى فشل هذه الاتفاقات.

(ي ح)