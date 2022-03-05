وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، الاحتفالية التي نظمها تجمّع نساء زنوبيا تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحمي أراضينا"، بمشاركة الآلاف من النساء في مدينة الرقة، وذلك بمناسبة حلول 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة.

وخلال الاحتفالية، هنأت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد، أمهات وزوجات الشهداء وكافة النساء المعتقلات في سجون الأنظمة الفاشية، وحيت "الرفيق الأول والحقيقي للمرأة القائد عبد الله أوجلان الذي نادى وعمل من أجل تحرير المرأة".

وفي وصف المرأة، قالت اعتماد الأحمد هي الأم والأخت والرفيقة والأسيرة والشهيدة، وهي التي نسجت الخيوط من الوفاء والعهد، والجامعة للحياة في البدايات والنهايات.

بدورها، باركت الإدارية في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي، فوز يوسف حلول اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء حول العالم، وأكدت "أننا حفيدات زنوبيا وعشتار، نبدأ بثورة جديدة على هذه الأرض الطيبة، مثلما قامت جداتنا بتطوير أول ثورة، ثورة الزراعة، وثورة الخبز، إننا اليوم نقوم ببناء مجتمع جديد وثورة جديدة ونهديها للإنسانية".

موضحة "قمنا بحماية العالم من أعتى إرهاب على وجه الأرض، وخاصة في الرقة، نحن اليوم في المكان الذي كانت تباع فيه النساء، نقوم بتحقيق ثورة اجتماعية، وتحولت الرقة من عاصمة الخلافة إلى عاصمة النساء".

كما هنأت القيادية في مجلس الرقة العسكري، إيمان محمد، كافة النساء في المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة وشمال وشرق سوريا بحلول هذا اليوم.

وأشارت إيمان إلى أن الدول تسعى إلى إشعال الحروب من أجل تدمير البنية التحتية، وقالت: "هم يتصارعون لمصالحهم الشخصية، أما نحن اليوم وخلال السنوات الماضية نسعى وسنسعى دائماً إلى بناء فكر ديمقراطي حرّ يثبت وجود المرأة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت الفرق التراثية عدداً من الفقرات الغنائية والتراثية باللغات العربية والكردية والشركسية.

لتنتهي الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية، من قبل الفنانة روكن طبقة، وعلى وقعها عقدت النساء المشاركات في الاحتفالية حلقات الدبكة.

(كروب/ي م)

ANHA