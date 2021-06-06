​​​​​​​في اجتماعات مع الجالية الكردية بلبنان: الإدارة الذاتية يُعتمد عليها

واجتمع الحزب ومؤتمر ستار مع أبناء الجالية الكردية في مناطق عدة من لبنان، وقد حضر كل اجتماع العشرات.

وبدأت جميع الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت، وتحدث بعدها عضوة منسقية مؤتمر ستار، نتوي غمكين، وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبدالسلام أحمد.

وتطرقا خلال الاجتماعات إلى جملة من المواضيع، وفي مقدمتها الأحداث الأخيرة في منبج، وأوضح المتحدثان أن (هذه الأحداث) وراءها أجندات خارجية وأخرى داخلية ساعية إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية.

كما لفتا إلى إمكانية تعميم الإدارة الذاتية كنموذج الحل الأنجع للأزمة السورية، مبينين أنها المشروع الذي يُعتمد عليه، خاصة أنها تضم جميع مكونات المنطقة وتلبي آمالهم، دون تهميش أو تغييب مكون دون غيره.

وأفادا أن الإدارة التي تأسست عام 2014 لا يتجاوز عمرها سوى سبع سنوات، إلا أنها حققت مكتسبات وإنجازات كبيرة تحتسب لها وتثبت جدارتها.

وخلال هذه الاجتماعات، أشار المتحدثان إلى محاولات القوى المتربصة بالإدارة وسعيها إلى إفشالها (إفشال الإدارة الذاتية) والنيل منها، لأنها استطاعت توفير الأمن والاستقرار في منطقة تعد نقطة تقاطع المصالح الدولية والإقليمية.

إلى ذلك أبدى أبناء الجالية الكردية خلال هذه الاجتماعات آرائهم حول الوضع السياسي في المنطقة عمومًا، ومستجدات الوضع في شمال وشرق سوريا خاصة.

(س ر)

ANHA