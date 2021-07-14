​​​​​​​في اجتماع جماهيري: مقاومة ١٤ تموز بوابة الانتصار على الاستبداد

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 39 لمقاومة 14 تموز في سجن آمد بباكور كردستان، استذكر أهالي ناحية الشدادي شهداء مقاومة السجون، وذلك خلال اجتماع أقيم في صالة الحرية بمجلس الناحية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، أشار بعدها الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، مهيدي الدغيم، إلى أن الدولة التركية لا تزال تحاول إلى يومنا هذا تحقيق أطماع أجدادها العثمانيين بتوسيع نفوذها واحتلال مناطق أخرى واستعباد الشعوب المناضلة التواقة إلى العيش بحرية وديمقراطية.

مهيدي الدغيم نوه إلى مقاومة 14 تموز في سجن آمد والإضراب عن الطعام كان ضربة قوية للدولة التركية ورسالة مفادها أن الشعوب المناضلة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال سياساتها العدائية.

الدغيم أكد أن مقاومة السجون كانت بوابة الانطلاق نحو الانتصار وتحقيق الحرية والديمقراطية، إذ تبع الشهداء الطليعيين الآلاف من أبناء الشعب في الوقوف بوجه السياسات التركية الظالمة.

مشيراً إلى أن ثورة الشعوب في شمال وشرق سوريا، قد استمدت إرادتها من مقاومة 14 تموز، وتكاتف المكونات مع بعضها أمام كافة الهجمات والسياسات التي حاولت ضرب المكتسبات التي تحققت بفضل الشهداء.

وبيّن الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي أن صمت الدول والمجتمع الدولي على الجرائم التركية ورفض فتح معبر إنساني في مناطق شمال وشرق سوريا، دلالة حذوّها حذو تركيا.

واختتم الاجتماع بالشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(ب د/ س ر)

ANHA