​​​​​​​في عفرين المحتلة.. نهب منازل ومحال 11 مواطناً ومواطنة

وقالت المصادر إن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على نهب منازل والمحال التجارية لـ 11 مواطناً ومواطنة من أهالي قرية قره كول التابعة لناحية بلبلة في عفرين المحتلة، مطلع الشهر الجاري.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن ملكية المنازل والمحال التجارية تعود للمواطنين "كيبار حسو ـ حسين حنان بريم ـ رشيد محمد ـ سيدو منان ـ عثمان بكو ـ عمر أسد حنان ـ مريم محمد ـ خالدة علي ـ أمينة حسينو ـ أمينة حسين كوتو ـ جميلة خليل"

وأضافت أن المرتزقة سرقوا عدداً من صفائح الزيت والزيتون وأسطوانات الغاز ومبالغ نقدية، بالإضافة إلى أثاث ومحتويات جميع المنازل.

(ج س/ س ر)

ANHA