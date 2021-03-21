​​​​​​​فوزة يوسف: سنجعل نوروز 2021 نوروز الشعوب والمرأة والإدارة الذاتية

وألقت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، كلمة خلال احتفالية ديرك، باركت فيها نوروز على الشعب في الأجزاء الكردستانية وشعوب الشرق الأوسط والشعوب التواقة إلى الحرية.

وقالت: "بكل شموخ نبارك اليوم في روج آفايي كردستان، نوروز 2021، نوروز الشعوب المضطهدة".

'مقاومة الفاشية'

وتابعت: "على هذه الأرض، وفي ظل الإدارة الذاتية نعيش حياة جديدة، نرفع فيها رؤوسنا، لأننا نقاوم ضد الفاشية والاحتلال".

وأشارت إلى انتفاض "قوات الكريلا في جبال كردستان، ووحدات حماية الشعب والمرأة في جبهات القتال، ورفاقنا في سجون الفاشية وشعوبنا تناضل من أجل الحرية".

′لن تستطيع كسر إرادتنا′

وأضافت: "انتفض الشعب الكردي وشعوب ميزوبوتاميا مرة أخرى على هذه الأرض ضد الفاشية والاحتلال، لذا نقول للعدو باعتقالك السياسيين وإنكار الشعب الكردي وإنهاء المفاوضات لن تستطيع كسر إرادتنا".

وأردفت قائلة: "ينبغي على دمشق أن تدرك إرادة هذا الشعب، وأن تعرف حقوق الشعب الكردي وشعوب المنطقة وتثبيتها في الدستور السوري" مؤكدة أن "هذا الشعب المقاوم يجب أن يكون صاحب قرار ورأي في سوريا المستقبل".

'سوريا حرة'

وأوضحت فوزة يوسف أن "السياسة العنصرية والرجعية تدفع سوريا نحو أزمة أخرى"، لافتة إلى أهمية "بناء سوريا المستقبل سوريا حرة وديمقراطية، على أسس الديمقراطية والإدارة الذاتية".

'الوحدة الوطنية'

وأوضحت أن "هذا اليوم هو يوم الوحدة الوطنية، والأجدى أن تحقق التنظيمات الكردية في جميع أجزاء كردستان، مطالب الشعب الكردي في توحيد الصفوف وعدم الانجرار وراء الألاعيب والمؤامرات، وأن نتحد ونفرض أنفسنا كقوة على أعدائنا".

عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أشارت إلى أن "مد اليد للعدو والمحتل تهديد وخطر كبير على الوحدة الوطنية، لذا على الجميع أن يتحمّل المسؤولية أمام شعبه والقيام بواجبه التاريخي".

'نوروز أوجلان'

وأكدت فوزة يوسف أنه "بالإرادة والتصميم سنجعل من نوروز 2021 نوروز الشعوب والإدارة الذاتية والمرأة"، مضيفة: "إن الشعب الكردي يبشر شعوب الشرق الأوسط بأننا سنعيش على هذه الأرض حياة حرة وكريمة، فهذا قرارنا حتى النهاية".

واختتمت فوزة يوسف كلمتها بالقول: "إن نوروز هو نوروز القائد عبدالله أوجلان، والمعتقلين في السجون الذين يناضلون في حملة الإضراب عن الطعام"، مباركة إياه على مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وعلى الأجزاء الكردستانية الأربعة.

(كروب/س ر)

ANHA