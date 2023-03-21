​​​​​​​فوزة يوسف: سنجعل من نوروز 2023 بداية حملة جديدة لكسر نظام إمرالي وتحرير المناطق المحتلة

انضمت فوزة يوسف إلى الاحتفالية التي نظمت في مركز مقاطعة قامشلو، بساحة نوروز بلدة هيمو وانضم إليها الآلاف من أبناء مدينة قامشلو وناحية تل حميس، وخاطبت في الحشود، بعد الاستماع إلى مقتطفات من التسجيلات الصوتية لتقييمات القائد عبد الله أوجلان عن نوروز وأهميته بالنسبة للشعوب.

عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، هنأت في مستهل حديثها أهالي قامشلو وكل الكرد في أجزاء كردستان الأربعة بمناسبة نوروز، وقالت: "شعب قامشلو المقاوم، ليكن نوروزكم مبارك، وباسمكم جميعاً نبارك نوروز أجزاء كردستان الأربعة في آمد ومهاباد وهولير وكل شعوب مزبوتاميا، ونبارك نوروز كريلا الحرية والمقاومون في السجون وكل القوات العسكرية، ونوروز القائد آبو".

نوروز جديد

فوزة يوسف أكدت أن شعوب مزبوتاميا والكرد يباركون اليوم نوروز مميز لأنهم يؤكدون على إصرار إرادتهم مرة أخرى ضد كل الفتن والقوى والهجمات، للعيش بحرية وكرامة على أرضهم، ويؤكدون بأنهم شعب ذو قرار كبير.

وتابعت: "نوضح لكل العالم، وللعدو، على إصرارنا لتطوير وتقوية مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع نوروز الجديد للشعوب بكل مكوناته من كرد وعرب وسريان وتركمان وآشور على هذه الأرض، وإلى جانب بعضناً ضمن قضية الأمة الديمقراطية نبارك نوروزنا الجديد ونواصل نضالنا".

فوزة يوسف لفتت الانتباه إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "قائد الشعب الكردي، القائد أوجلان يتعرض لعزلة مشددة لأنه يسعى إلى حياة حرة على هذه الأر ض، يواصل القائد آبو منذ 50 عاماً نضاله ومقاومته باسمنا جميعاَ؛ فنظام إمرالي هو نظام ضد كل الشعوب، لذلك نؤكد سنجعل من نوروز 2023 نوروز لكسر نظام إمرالي وبداية لحملة جديدة من أجل تحرير القائد جسدياً ولنضالنا ضد الاحتلال".

"لن ننسى عفرين وسري كانيه وكري سبي"

وأكدت فوزة يوسف: "ننادي معاً، بأننا لن ننسى عفرين وسري كانيه وكري سبي، وسنواصل نضالنا ومقاومتنا من أجل تحريرهم، ففي شمال وشرق سوريا نخلق حياة جديدة، والإدارة الذاتية تخلق نظام وثقافة جديدة من الديمقراطية لكل الشعوب، وهذا النظام هو حل للأزمة السورية".

ودعت فوزة يوسف حكومة دمشق للجلوس على طاولة الحوار: "لأن الحل لا يكمن في موسكو وأنقرة، بل في سوريا، لنكتب معاً دستور سوريا الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي الحل الأمثل لسوريا".

كما جددت فوزة دعوتها لكل الأحزاب الكردية وأجزاء كردستان الأربعة للقضاء معاً على اتفاقية لوزان وضمان حقوقهم والوقوف أمام الظلم والشوفينية وتحرير الشعوب من الاحتلال، مجددة العهد لكل الشهداء برفع علمهم عالياً حتى تحقيق قضيتهم.

هذا، ومن المقرر أن يتخلل فعالية نوروز القاء عدّة كلمات أخرى، بالإضافة لفقرات وعروض غنائية وفنية.

(س آ/آ)

ANHA