​​​​​​​فوزة يوسف: شعبنا سيكون في الساحات وسنصعّد النضال مع الكريلا

وخاطبت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف مئات الألاف من المتظاهرين في ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو والذين قدموا من مختلف مدن نواحي إقليم الجزيرة تنديداً بجرائم دولة الاحتلال التركي: "أيها الشعب العظيم، شعبنا المقاوم، اليوم اجتمعنا في مدينة قامشلو باسم شعوب الأمة الديمقراطية، لمناهضة بربرية دولة الاحتلال التركي، التي تسيّر بحربها سياسة الإبادة، وتستخدم الأسلحة الكيماوية في حربها اللاأخلاقية ضد الشعب".

وأضافت فوزة يوسف موجهة كلامها إلى دولة الاحتلال التركي وحلفائها من القوى الدولية "إرادة الشعوب الحرة ومقاومتهم لن تنتهي باستخدامكم لأسلحتكم القذرة فقوة الشعوب، المرأة الحرة، قوة الكريلا أقوى من أسلحتكم".

كما أشارت إلى أن نظام صدام حسين حاول إبادة الشعب الكردي باستخدام الكيماوي في حلبجة، وأردوغان يريد اليوم تكرار هذه المجازر لكنه "سيفشل في كسر الإرادة الحرة" لهذا الشعب.

وشجبت فوزة صمت القوى الدولية وموقفها المخزي حيال المجازر التركية بحق أبناء الشعب الكردي، وقالت: "موقفكم يشرّع الهجمات التركية ضد شعبنا؛ شعبنا يريد العيش بحرية على أرضه بأمن واستقرار، نحن نحمي حقوقنا وشعبنا وأرضنا، صمتكم هذا لا أخلاقي، باسم الشعوب ندين صمتكم وغض نظركم عن الفاشية التركية".

وخاطبت فوزة الكرد المتواطئين الذين وضعوا كفهم في كف الاحتلال التركي، وقالت: "استوليتم على الأقنعة التي كانت ستتوجه إلى مقاتلي الكريلا وكنتم فخورين بذلك".

وأضافت داعية الحزب الديمقراطي الكردستاني بقولها: "تعالوا أنصتوا لصوت الشعوب، اليوم الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان التف حول شهدائه وقيمه، تعالوا انضموا إلى مسيرة الكرامة، تعاونكم مع الاحتلال يضعفنا ويقوي أعدائنا".

وأكدت فوزة أن الكريلا ليسوا لوحدهم في حربهم ضد الاحتلال التركي، وقالت: "هم كرامتنا حموا كرامة الشعوب أمام همجية داعش وجميع المجموعات الأخرى، هذه الشعوب اجتمعت هنا لتقول إنها مع الحرية، مع المستقبل الذي سيضمن حقوق جميع الشعوب، وحقوق المرأة".

وشددت فوزة يوسف "على أعدائنا أن يعلموا أن باستخدامهم للأسلحة الكيماوية لن يوقفوا مسيرة الحرية، لن يتوقف النضال من أجل الحرية، هذا الشعب بشبابه ونساءه يقول هذه البربرية لن تبقى دون انتقام، سنحمي كرامتنا أمام هذه الحرب القذرة اللاأخلاقية".

في ختام كلمتها نوهت فوزة يوسف إلى المقاومة منقطعة النظير التي يبديها مقاتلو الكريلا في جبال كردستان، وقالت: "شعبنا في روج آفا، وشمال وشرق سوريا، ومن جميع المكونات سيكونون دائماً في الساحات بروح النفير العام من أجل الحرية والكرامة والمساواة، وسنصعّد النضال مع الكريلا".

(أ س/ س ر)

ANHA