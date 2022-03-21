​​​​​​​فوزة يوسف: لن تتمكن أي قوى شوفينية وخائنة من إيقاف مسيرة الحرية

وهنّأت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، نوروز 2022 على القائد عبد الله أوجلان، ومقاتلات ومقاتلي الكريلا، وجميع المعتقلين في سجون الدولة التركية الفاشية، وقوات سوريا الديمقراطية، وكافة شعوب شمال وشرق سوريا".

ولفتت فوزة يوسف، في كلمة وجههتها إلى آلاف المحتفلين بعيد نوروز في مدينة قامشلو، إلى ما يميز نوروز هذا العام عن الأعوام الأخرى، وقالت: "هذا العام نبارك نوروز كاوا الحداد، ونوروز مسيرة حرية القائد أوجلان معاً، فنحن شعب لا نركع أمام الظلم، ونناضل دائماً من أجل حياة حرة وديمقراطية".

وتابعت: "قبل 50 عاماً بدأ القائد أوجلان بمسيرة الديمقراطية وأخوة الشعوب البعيدة كل البعد عن الظلم والاضطهاد"، مؤكدة: "لن تتمكن الهجمات والضغوطات من إيقاف هذه المسيرة إبعاد الشعب عن فكر القائد أوجلان، وأثبت الكرد أنهم سيواصلون مقاومتهم على طريق مسيرة الحرية للقائد أوجلان".

فيما ووجهت فوزة بحديثها إلى حكومة دمشق، قائلة: "كفى لسياسات الإنكار، حان وقت الحل السياسي للأزمة السورية، لنتمكن من دحر الاحتلال، وبناء سوريا ديمقراطية معاً".

فوزة ناشدت الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتكاتف مع الكرد، لإفشال جميع مخططات العدو، وأضافت: "بناء علاقات مع "الائتلاف السوري" ليس بحل، وبذلك أناشد جميع القوى الكردستانية بالتكاتف والوقوف لدحر الاحتلال معاً".

وأكدت فوزة على ضرورة تكاتف جميع القوى الديمقراطية في سوريا في سبيل تحرير جميع المناطق المحتلة وتحقيق حياة حرة، وقالت: " تحقيق حياة جديدة لسوريا يكمن فقط بالوحدة، وبناء دستور ديمقراطي لسوريا وإنهاء الاحتلال".

وعاهدت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، بمواصلة النضال والمقاومة، وحييت مقاومة إمرالي، مؤكدة: "لن تتمكن أي قوى شوفينية وخائنة من إيقاف مسيرة الحرية، فالقائد أوجلان يعيش معنا بفكره وفلسفته".

(م)

ANHA