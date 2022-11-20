​​​​​​​فوزة يوسف: لن نرضخ وسننتقم لشهدائنا وجرحانا

تصريحات فوزة يوسف جاءت تعقيباً على قصف نفذته طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي على مناطق متعددة في شمال وشرق سوريا.

وقالت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي لوكالتنا " قامت الدولة التركية بالهجوم على مناطقنا بشكل وحشي وعلى مرأى من العالم والقوى الدولية في سوريا".

واستنكرت "هذا الهجوم العدواني الذي يستهدف كل مكونات شمال وشرق سوريا ووحدة الاراضي السورية"، وأدانت" صمت القوى الدولية".

وعدّت فوزة يوسف هذا الهجوم "جزء من سياسة الابادة التي تشنها الدولة التركية ضد شعبنا. الحرب الارهابية التي اعلنتها الدولة التركية هو تهديد على كل سوريا".

وأوضحت فوزة يوسف أن هدف الدولة التركية الفاشية من الهجمات" إنها تريد أن تثير الذعر والخوف بين مكونات المنطقة وإفراغ المنطقة".

وأهابت "كل شعوب شمال وشرق سوريا أن يبدوا موقفهم ضد سياسة الابادة هذه، وأن يعبروا عن ارتباطهم بأرضهم وقيمهم. يجب ان يكون شعبنا بكل مكوناته في حالة الطوارئ، وان يقف مع قواته ومع الادارة الذاتية".

وأكدت فوزة يوسف "ليعلم العالم اجمع بأننا لن نرضخ لهذه التهديدات وسندافع عن أنفسنا. وسننتقم لشهدائنا وجرحانا".

(م ك/م)

ANHA