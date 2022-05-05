​​​​​​​فوزة يوسف تحذر من الامتحان الصعب: إما أن نقاوم أو نباد

تنديداً بهجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، خرج اليوم، عشرات الآلاف من أهالي مقاطعي قامشلو والحسكة في إقليم الجزيرة بمسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، التي نظمت في مدينة قامشلو تحت شعار "بإرادة الشعوب سندحر الاحتلال والخيانة".

بعد وصولها إلى ملعب 12 آذار في حي السياحي، توقفت المسيرة بجانب الملعب، وهناك ألقت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف كلمة، حيت فيها المشاركين في مسيرة الكرامة ضد جيش الاحتلال والمتآمرين معه، وقالت: "رسالتكم وصلت".

مضيفة "أعداؤنا اليوم يهددون وجودنا وهويتنا، يشعلون النيران في كل مكان؛ في جبال كردستان وفي شنكال وروج آفا، والهدف إبقاء الكرد تحت نير عبوديتهم، وبلا هوية وكرامة، يريدون إحياء اتفاقية سايكس بيكو ولوزان في المنطقة من جديد، يريدون أن يبقى الكرد بلا قوة تحميهم".

لافتة إلى أن الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي في كردستان تأتي بمساندة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، "بهجومهم على شنكال يريدون محاصرة روج آفا وكسر إرادة الشعب الكردي".

وأوضحت فوزة يوسف أن الشعب الكردستاني أمام امتحان صعب، مؤكدة أنه "امتحان الوجود واللا وجود، إما أن نقاوم أو نباد أمام هذا الامتحان. على الجميع أن يوضحوا موقفهم أمام هذه المخططات القذرة"، وقالت: "ما يحصل في شنكال نتيجة اتفاق قذر بين الدولة التركية وحكومة الكاظمي ومسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، هذه الهجمات هي إبادة لشعب شنكال".

'لن نفسح الطريق للخيانات '

مبيّنة أن الكردستانيين في استنفار في الداخل والخارج ويقولون لا للإبادة، وزادت بقولها: "رسالتنا باسمكم جميعاً، نحن الشعب الكردي وشعب ميزبوتاميا وشعب شمال وشرق سوريا، لن نسمح لهذه الاتفاقات والمؤامرات بالنجاح، لن نفسح الطريق للخيانات أن تنتصر، كالتي حصلت في أعوام التسعينات، لن نسمح لها بالنجاح أمام إرادة الشعب الكردي، الشعب الكردي ذو قيادة ولن يسمح بانتصار الخيانة".

'في كردستان طرفان؛ طرف فاشي وطرف يقاوم '

دعت فوزة يوسف الشعب الكردي والأحزاب السياسية الكردية إلى توضيح موقفها من هذه الهجمات، وقالت: "اليوم هناك طرفان في كردستان، طرف فاشي وطرف يقاوم، والذي لن يوضح موقفه ويشارك الاحتلال سيلعنه التاريخ، فاليوم يوم توضيح الموقف الوطني".

وناشدت فوزة يوسف مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني إيقاف أعداء الكرد، وتابعت: "كفى لعب أعداء الشعب الكردي بنا، كفى أن نكون لعبة بأيديهم، اليوم يوم الوحدة والكرامة، كفى للاقتتال بين الكرد.

'إذا سقطت آمد ستسقط دهوك وقامشلو أيضاً '

كما دعت فوزة مقاتلي البيشمركة ألا يكونوا طرفاً في هذه المقتلة، وقالت إن البيشمركة كالكريلا، ضحوا بدمائهم من أجل كردستان، إذا رفعوا صوتهم فلن تنجح هذه الإبادة، يجب على الأحزاب السياسية الكردية في باشور أيضاً إعلاء صوتها، كما رفعوه ضد صدام، إذا سقطت آمد فستسقط دهوك وقامشلو أيضاً، الجميع مسؤولون أمام هذه الهجمات، يجب ألا يلعب أحد بقدر شعبنا.

وعاهدت فوزة في ختام كلمتها، على المقاومة، لإفشال هجمات الإبادة "لن نسمح لهذه الاتفاقات بالنجاح، سنقاوم على خط القائد أوجلان، خط المقاتلين الكريلا، خط الشرف والكرامة، على الجميع أن يكونوا على دراية، وألا ينجروا إلى الحسابات الخاطئة، فالشعب الكردي لن يحني من رأسه، ولن يقبلوا الخيانات، ولن يسمحوا بنجاح هذه الاتفاقات".

(كروب/آ)

ANHA