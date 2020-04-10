​​​​​​​فورين أفيرز: كورونا سيُسرّع التاريخ لكنه لن يغير شكله

وأشارت المجلة في تقرير لها عن شكل النظام العالمي بعد كورونا أنه في الأشهر التي تلت ظهور COVID-19، اختلف المحللون حول نوع العالم الذي سيتركه الوباء في أعقابه، لكن معظمهم يجادلون بأن العالم الذي ندخله سيكون مختلفًا بشكل أساسي عما كان موجودًا من قبل.

ويتوقع البعض أن يؤدي الوباء إلى نظام عالمي جديد بقيادة الصين؛ ويعتقد البعض الآخر أنه سيؤدي إلى زوال زعامة الصين.

ويقول البعض إنه سينهي العولمة، ويأمل البعض الآخر أن يكون فاتحة لعصر جديد من التعاون العالمي.

ولا يزال البعض الآخر يتوقع أنه سيعزز القومية، ويقوض التجارة الحرة، ويؤدي إلى تغيير النظام في مختلف البلدان - أو كل ما سبق.

ولكن من غير المحتمل، بحسب رأي الكاتب والسياسي الأمريكي السابق في مقال في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ريتشارد هاس، أن يكون العالم الذي سيتبع الوباء مختلفًا جذريًا عن العالم الذي سبقه، COVID-19 سوف لن يغير الاتجاه الأساسي لتاريخ العالم كثيرًا بقدر ما سيسرّعه، لقد كشف الوباء والاستجابة له عن الخصائص الأساسية للجغرافيا السياسية وعززها اليوم، ونتيجة لذلك، تعد هذه الأزمة بأن تكون نقطة تحول أقل من كونها محطة على طول الطريق التي كان العالم يسيرها خلال العقود القليلة الماضية.

ومن السابق لأوانه التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة نفسها، سواء في غضون ستة أو 12 أو 18 شهرًا، سيعتمد التوقيت على درجة اتباع الأشخاص للمبادئ التوجيهية لمسافة التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الموصى بها، وتوافر اختبارات سريعة ودقيقة ومعقولة التكلفة وعقاقير مضادة للفيروسات واللقاح؛ ومدى الإغاثة الاقتصادية المقدمة للأفراد والشركات.

ومع ذلك، فإن العالم الذي سيخرج من رحم هذه الأزمة سيكون معروفًا، تضاءل القيادة الأمريكية، وتعثر التعاون العالمي، وخلاف القوى العظمى: كل هذه السمات تميزت بالبيئة الدولية قبل ظهور COVID-19، وأدى الوباء إلى تعزيزها أكثر من أي وقت مضى.

كانت إحدى سمات الأزمة الحالية هو تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة، حيث لم تحشد الأخيرة العالم في محاولة جماعية لمواجهة الفيروس أو آثاره الاقتصادية، كما لم تحشد العالم ليحذو حذوه في معالجة المشكلة في الداخل، وكما أن دولاً أخرى بدأت تعتمد على إمكاناتها أو تلجأ إلى الذين تجاوزوا ذروة العدوى، مثل الصين، للحصول على المساعدة.

لكن إذا كان العالم الذي يتبع هذه الأزمة سيكون عالمًا تهيمن فيه الولايات المتحدة بشكل أقل - فمن المستحيل تقريبًا تخيل أي شخص يكتب اليوم عن "لحظة أحادية القطب" - فهذا الاتجاه ليس جديدًا، لقد كان واضحاً منذ عقد على الأقل.

إلى حد ما، هذه نتيجة لما وصفه فريد زكريا بأنه "صعود البقية" (والصين على وجه الخصوص)، مما أدى إلى انخفاض في الميزة النسبية للولايات المتحدة على الرغم من استمرار قوتها الاقتصادية والعسكرية المطلقة في النمو، ولكن حتى أكثر من ذلك، فهو نتيجة تعثر الإرادة الأمريكية بدلاً من تراجع القدرة الأمريكية، أشرف الرئيس باراك أوباما على الانسحاب من أفغانستان والشرق الأوسط، استخدم الرئيس دونالد ترامب في الغالب القوة الاقتصادية لمواجهة الأعداء، لكنه أنهى بشكل أساسي الوجود الأمريكي في سوريا، ويسعى إلى القيام بنفس الشيء في أفغانستان، وربما الأكثر أهمية، لم يبد اهتمامًا كبيرًا لا بالتحالفات ولا بالحفاظ على الدور التقليدي للولايات المتحدة في معالجة القضايا الرئيسية العابرة للحدود.

كان احتمال هذا التغيير جزءًا كبيرًا من جاذبية رسالة ترامب "أمريكا أولاً"، حيث وعد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أقوى وأكثر ازدهارًا إذا وجهت كل طاقاتها نحو الداخل بدلاً من الخارج، وهذا الرأي ضمنيًا يدل على أن الكثير مما فعلته الولايات المتحدة في العالم كان إسرافاً وغير ضروري وغير مرتبط بالرفاهية المحلية.

بالنسبة للعديد من الأمريكيين، من المرجح أن يعزز الوباء هذا الرأي على الرغم من حقيقة أنه يجب أن يسلط الضوء على كيفية تأثر الرفاه المحلي ببقية العالم، سوف يقولون إن على الولايات المتحدة أن تركز على تصحيح نفسها وتكريس الموارد للاحتياجات في الداخل بدلاً من الخارج، والتركيز على صناعة السلع بدلاً من الأسلحة، هذا خيار زائف، حيث تحتاج البلاد ويمكنها تحمل كليهما، ولكن من المحتمل أن تتم مناقشته على حد سواء.

قبل وقت طويل من تدمير COVID-19 للأرض، كان هناك بالفعل انخفاض حاد في جاذبية النموذج الأمريكي، بفضل الجمود السياسي المستمر، والعنف المسلح، وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ووباء الأفيون، وأكثر من ذلك، أصبحت أمريكا بشكل متزايد غير جذابة للكثيرين، إن استجابة الحكومة الفيدرالية البطيئة وغير المترابطة وغير الفعالة في كثير من الأحيان للوباء ستعزز الرأي السائد بالفعل بأن الولايات المتحدة فقدت طريقها.

المجتمع الفوضوي

إن الوباء بدأ في بلد واحد وانتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخرب الوباء البلدان المنفتحة والمغلقة، الغنية والفقيرة، الشرقية والغربية، ما هو مفقود هو غياب أي علامة على استجابة عالمية ذات مغزى.

ظهور تحديات عالمية لا يمكن لأي دولة، مهما كانت قوتها، أن تواجهها بمفردها - وفشل المنظمات العالمية في مواكبة هذه التحديات، والواقع أن الفجوة بين المشاكل العالمية والقدرة على مواجهتها تقطع شوطاً طويلاً نحو تفسير حجم الوباء، الحقيقة المحزنة التي لا مفر منها هي أنه على الرغم من استخدام عبارة "المجتمع الدولي" كما لو كانت موجودة بالفعل، إلا أنها في الغالب طموحة، تنطبق على جوانب قليلة من الجغرافيا السياسية اليوم، لن يتغير هذا في أي وقت قريب.

وكانت الاستعدادات الرئيسية للوباء وطنية أو حتى دون الوطنية، وليست دولية، وبمجرد أن تمر الأزمة، سيتحول التركيز إلى الانتعاش الوطني، في هذا السياق، من الصعب رؤية الكثير من الحماس، على سبيل المثال، للتعامل مع تغير المناخ، خاصة إذا ظل يُنظر إليه - بشكل غير صحيح - كمشكلة بعيدة يمكن وضعها على الرف لصالح معالجة المسائل الأكثر إلحاحًا.

أحد أسباب هذا التشاؤم هو أن التعاون بين أقوى دولتين في العالم ضروري لمواجهة معظم التحديات العالمية، لكن العلاقات الأمريكية الصينية كانت تتدهور لسنوات، هذا الوباء يفاقم الاحتكاك بين البلدين، في واشنطن، يحمّل الكثيرون الحكومة الصينية المسؤولية.

وإن محاولة الصين الآن تصوير نفسها على أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للتعامل مع الوباء واستخدام هذه اللحظة كفرصة لتوسيع نفوذها حول العالم سيزيد من العداء الأمريكي للصين.

وفي الوقت نفسه، لن تغير الأزمة الحالية شيئاً من وجهة نظر الصين بأن الوجود الأمريكي في آسيا هو حالة شاذة تاريخية أو يقلل من استيائها من سياسة الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة وحقوق الإنسان وتايوان.

اكتسبت فكرة "الفصل" بين البلدين جاذبية كبيرة قبل الوباء، مدفوعًا بمخاوف في الولايات المتحدة من أنها أصبحت تعتمد بشكل كبير على خصم محتمل للعديد من السلع الأساسية وهي عرضة بشكل مفرط للتجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية.

إن المقاومة في معظم أنحاء العالم المتقدم لقبول أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، وهو اتجاه كان مرئيًا على الأقل خلال نصف العقد الماضي، ستزداد حدة بسبب الوباء. سيكون هذا جزئياً بسبب القلق من خطر استيراد الأمراض المعدية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البطالة المرتفعة ستجعل المجتمعات حذرة من قبول الغرباء، ستنمو هذه المعارضة حتى مع استمرار زيادة عدد النازحين واللاجئين - بالفعل على المستويات التاريخية - بشكل ملحوظ حيث لم تعد الاقتصادات قادرة على دعم سكانها.

وستكون النتيجة معاناة إنسانية واسعة النطاق وأعباء أكبر على الدول التي لا تستطيع تحملها، كان ضعف الدولة مشكلة عالمية كبيرة لعقود، لكن الخسائر الاقتصادية للوباء ستخلق دولًا أكثر ضعفاً أو فاشلة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت البلدان المتقدمة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة بالنظر إلى الطلبات في الداخل.

سلط انتشار COVID-19 إلى أوروبا وعبرها الضوء أيضًا على فقدان زخم المشروع الأوروبي، وقد استعدت البلدان في معظمها بشكل فردي للوباء وآثاره الاقتصادية، لكن عملية الاندماج الأوروبي نفدت من زخمها قبل هذه الأزمة بوقت طويل، وإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو دليل على ذلك.

من المرجح أن يعزز الوباء الركود الديمقراطي الذي كان واضحاً منذ 15 عاماً، ستكون هناك دعوات لدور حكومي أكبر في المجتمع، سواء كان ذلك لتقييد حركة السكان أو تقديم المساعدة الاقتصادية، سيتعامل الكثيرون مع الحريات المدنية على أنها من ضحايا الحرب، وهي رفاهية لا يمكن تحملها في الأزمات، وفي الوقت نفسه، ستظل التهديدات التي تشكلها الدول غير الليبرالية مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران موجودة بمجرد عدم انتشار الوباء، في الواقع، ربما يزداد هذا التهديد بينما تم تدريب الانتباه في مكان آخر.

عالم في حالة فوضى أكبر

منذ أكثر من ثلاث سنوات، نشرت كتابًا بعنوان "العالم في فوضى"، وصفت المشهد العالمي لزيادة التنافس بين القوى العظمى، والانتشار النووي، والدول الضعيفة، وزيادة تدفق اللاجئين، وتنامي القومية، إلى جانب انخفاض دور الولايات المتحدة في العالم، ما سيتغير نتيجة الوباء ليس حقيقة الفوضى ولكن المدى.

من الناحية المثالية، ستجلب الأزمة التزامًا متجددًا ببناء نظام دولي أكثر قوة، مثلما أدت كارثة الحرب العالمية الثانية إلى ترتيبات تعزز السلام والازدهار والديمقراطية، وسيشمل مثل هذا النظام تعاونًا أكبر لرصد تفشي الأمراض المعدية والتعامل مع عواقبها، بالإضافة إلى مزيد من الاستعداد للتصدي لتغير المناخ، ووضع قواعد للفضاء السيبراني، ومساعدة المهاجرين القسريين، ومعالجة الانتشار والإرهاب.

ولكن ليس هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الماضي سيكرر نفسه بعد هذه الكارثة العالمية الأخيرة.

والأكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة ليست مهيأة حاليًا لتولي دور دولي رائد، نتيجة الإرهاق الناجم عن حربين طويلتين في أفغانستان والعراق وتزايد الاحتياجات في الداخل. حتى لو فازت سياسة "تقليدية" خارجية مثل سياسة نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فإن مقاومة الكونغرس والجمهور ستمنع العودة الشاملة لدور أمريكي موسع في العالم، ولا يوجد بلد آخر، ليس الصين أو أي شخص آخر، لديه الرغبة والقدرة على ملء الفراغ الذي خلقته الولايات المتحدة.

بعد الحرب العالمية الثانية، حفزت الحاجة إلى مواجهة التهديد الشيوعي الذي يلوح في الأفق الجمهور الأمريكي لدعم بلادهم في تولي دور رائد في جميع أنحاء العالم، قال وزير الخارجية الأسبق دين أتشيسون، إن الحكومة كان عليها أن تجعل الحجج "أوضح من الحقيقة" لجعل الشعب الأمريكي والكونغرس يشتركان في جهود احتواء الاتحاد السوفيتي، يقترح بعض المحللين أن التذرع بتهديد الصين يمكن أن يحفز بالمثل الدعم الشعبي اليوم، ولكن السياسة الخارجية القائمة على معارضة الصين لا تكفي لمواجهة التحديات العالمية التي تشكل عالم اليوم.

وفي الوقت نفسه، فإن مناشدة الشعب الأمريكي لوضع معالجة لهذه المشاكل العالمية في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيظل أمرًا صعبًا، وبناءً على ذلك، فإن السابقة الأكثر صلة التي يجب مراعاتها قد لا تكون الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ولكن الفترة التالية للحرب العالمية الأولى - حقبة من انخفاض التدخل الأمريكي وتصاعد الاضطرابات الدولية. البقية، كما يقولون، هو التاريخ.

(م ش/ح)