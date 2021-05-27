​​​​​​​فوج الإطفاء ولجان الطوارئ تتخذ كافة الاحتياطات لحماية الموسم الزراعي

لحماية المحاصيل الزراعية للموسم الحالي من خطر الحرائق، وزع فوج الإطفاء في ديرك خمس سيارات إطفاء على عدد من النقاط الثابتة، كأحد التدابير للسيطرة على الحرائق في حال اندلاعها.

ووزع فوج إطفاء ديرك سيارات الإطفاء في كل من بلدة عين ديوار وبلدة روباريا وشركة النماء ورودكو في منطقة الكوجرات والنقطة الثابتة مركزها ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو للتواصل مع النقاط المنتشرة على مدار 24 ساعة.

ويتناوب على كل سيارة إطفاء سائق وعامل كل 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود سائقين وعاملين احتياط حال حدوث طارئ لعمال الإطفاء المنتشرين في الريف والمدينة.

واعتمد توزيع النقاط على مناطق المحاصيل الزراعية المروية عن طريق الآبار الارتوازية بحيث تكون مواقع نقاط الإطفاء مناسبة وقريبة من الأراضي الزراعية.

وجهزت النقاط بطاقم إطفاء متكامل، بالإضافة إلى آليات ومعدات مخصصة وخط طوارئ يعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلبية النداء وتدارك أي حريق بشكل سريع، وعلى هذا الأساس تشكلت لجان الطوارئ من أهالي القرى.

ووزّع فوج إطفاء ديرك أرقام الإطفاء والسائقين على الأهالي وكذلك بروشورات لتحذير الأهالي والسائقين من عدم رمي أعقاب السجائر وحرق الأعشاب الضارة خلال فترة الموسم للتعاون مع فوج الإطفاء حتى الانتهاء من الموسم.

ونسق فوج الإطفاء مع بلدية الشعب في ديرك وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع ومجلس ناحية ديرك ودائرة النقل والاقتصاد ومؤسسة الزراعة وجمعيات اتحاد الفلاحين للتعاون مع فوج الإطفاء والسيطرة على الحرائق حال اندلاعها.

كما نسق اتحاد الفلاحين في منطقة ديرك مع أصحاب الجرارات لتأمين كافة المستلزمات لأصحابها وتوزيع أرقامهم على بلدات وقرى منطقة ديرك لتلبية النداء والمساعدة في إطفاء الحرائق.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك وعضو لجنة الطوارئ شيروان خليل، قال لوكالتنا: "إن فوج الإطفاء وجميع أعضاء لجان الطوارئ والسائقين على سيارات الإطفاء خضعوا لدورة تدريبة وتم فرزهم حسب الحاجة".

وأضاف خليل "إن جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات اتخذتها لجنة الإطفاء مع باقي المؤسسات المعنية للسيطرة على أي طارئ حال حدوث ونشوب حرائق في المحاصيل الزراعية للموسم الحالي".

بدوره قال أحد الفلاحين، محمد علي، من منطقة الكوجرات وعضو في لجنة الطوارئ "يتطلب من الأهالي التنسيق مع فوج الإطفاء وضرورة تنسيق الفلاحين في القرى والبلدات لحماية الموسم حتى انتهائها وعدم تعرضها للحرائق كما حصل في المواسم السابقة".

وأضاف علي "إن تلبية الأهالي لنداء فوج الإطفاء وتشكيل لجان الطوارئ في القرى يسهّل السيطرة على الحرائق حال نشوبها في المحاصيل الزراعية".

هذا وتعقد لجان الطوارئ اجتماعاتها مع الفلاحين والمزارعين في ريف ديرك للتعاون والتنسيق وحماية محاصيلهم نظرًا لزيادة المساحات الشاسعة وقلة عدد سيارات الإطفاء التي لا تلبي حاجة جميع المناطق.

(م ح)

ANHA