​​​​​​​فُقدان مُدرّسة لحياتها في إحدى سجون الدولة الإيرانية

وحسب ما نقلت الوكالة عن تقارير، فقد طوقت قوات الأمن الإيرانية، مُدرّسة اللغة والمترجمة والرسامة، بهار خورشیدي ووالدتها 22 أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، أثناء توزيع منشورات بعلامة هاشتاغ "جينا أميني" وشعار "Jin Jiyan Azadî" في إحدى شوارع العاصمة الإيرانية، طهران.

وبعد مرور بضع ساعات على التطويق، اقتحمت القوات منزل بهار خورشيدي، بينما كانت شقيقتها (11عاماً)، وشقيقها (8 سنوات) في المنزل أيضاً، واتخذت إجراءات القبض على الطفلة.

ثم أفرج عن والدة وشقيقة المدرسة، بهار خورشيدي وقيل لهما أن بهار، قد انتحرت.

وأشارت وكالة NUJINHA إلى أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، كانت عائلة، بهار خورشيدي تتعرض لتهديدات مستمرة من قبل قوات الأمن، رافضين الإعلان عن "مقتلها".

وفي سياق القمع المستمر بحق المشاركين في الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، اعتقلت قوات الدولة الإيرانية أمس الأحد، العضو السابق في جمعية الإمام علي محيا واحدي.

وفي اليوم ذاته، أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة المدنية، زهرة رحماني (36 عاماً) التي اعتقلت في 7 كانون الثاني بكفالة مالية، فيما لا توجد حتى الآن أي معلومات مفصلة عن التهم الموجهة إليها.

والانتفاضة الشعبية بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" في روجهلات كردستان وإيران، اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" التابعة للدولة الإيرانية؛ بحجة عدم التزامها بشروط الحجاب منتصف أيلول من العام المنصرم، مستمرة على الرغم من مواجهة الدولة الإيرانية هذه الانتفاضة بالحديد والنار.

(ي م)