​​​​​​​فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق بعد 30 عاماً

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية أمام التجارة، للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد أن قطع البلدان العلاقات في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.
العالم والشرق الأوسط 2020-11-18T15:00:00 مركز الأخبار

قررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، فتح معبر عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والسفير السعودي في العراق مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

وتسعى الرياض  للعودة وبقوة إلى السوق العراقية الغارقة بالمنتجات الإيرانية والتركية بعدما كانت بلداً صناعياً وزراعياً.

وقطعت السعودية علاقاتها مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين إثر غزوه الكويت العام 1990، ولم تستأنفها إلا في 2017، بعد قرابة 15 عاماً من سقوط صدام حسين ووصول طبقة سياسية يسيطرعليها الشيعة الموالون لإيران.

 (م ش)


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